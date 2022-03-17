Dünya'nın geleceği tehlikede: Mikroplastikler nehirler aracılığı ile Arktik'e taşınıyor

“Örneklenmiş sentetik parçacıkların geniş bir antropojenik etki zaman dilimini kapsayan su kütleleri arasında eşit dağılımı, tüm Arktik Akdeniz'i birbirine bağlayan karmaşık bir dolaşım şeması aracılığıyla Avrupa kaynaklarından belirgin enjeksiyon yerine tam doygunlukta bir sistem olduğunu gösteriyor.

Mikroplastiklerin Arktik ekosistemleri aracılığıyla dolaşımı, doğal ekosistem sağlığı üzerinde büyük sonuçlar doğurabilir ve daha iyi atık yönetimi için sürekli artan ihtiyacı vurgulayabilir."