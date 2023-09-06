Dünyanın havası en kirli ve en temiz ülkeleri: Türkiye kaçıncı sırada?

HAVA KİRLİLİĞİ HER YIL 7 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2020 verilerine göre, hava kirliliği dünya genelinde her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Bu sayı, hava kirliliğinin neden olduğu can kayıplarının sigara ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerle aynı seviyede olduğuna işaret ediyor.



