Dünyanın havası en kirli ve en temiz ülkeleri: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyada kamuoyu bilincini artırmak ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaları teşvik etmek için 2019'dan bu yana 7 Eylül "Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü" olarak kutlanıyor. Hava kirliliği her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olurken, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçen yıl yayımladığı rapora göre dünya nüfusunun yüzde 99'u, kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit edici koşullarda hayatını sürdürüyor. Peki dünyanın en kirli ve en temiz havaya sahip ülkeleri hangileri? Türkiye dünya hava kirliliği sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?
DÜNYANIN HAVASI EN KİRLİ ÜLKELERİ
2022 Dünya Hava Kirliliği Raporu'na göre, dünyada havası en kirli ülkelerin başında Çad, Irak, Pakistan, Bahreyn ve Bangladeş geldi.