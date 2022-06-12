Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor

İngiltere’de bir bilim insanı, modern dünyada çocukluğun 40 yaşına kadar sürdüğünü anne ve babaların giderek daha dayanıklı hale geldiğini açıkladı. Antropolog Brenna Hassett'a göre bu süreç, günümüzde insanların eğitim ve iş bulma süreçlerinin daha geç yaşlara kadar devam etmesi nedeniyle uzadı. Yani bir bir kişinin bakıma ihtiyaç duyduğu süre de artmış oldu.

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 12:04

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 1

İngiltere’de yer alan University College London'dan bir antropolog olan Dr. Brenna Hassett, Cheltenham Festivali'nde, çocukluk süresinin artık geçmiş yıllara göre daha uzun olduğunu söyledi.

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 2

Konuşmasından sonra, "İnsanlar, ebeveynlerine doğadaki diğer tüm canlılardan uzun, çok uzun bir bağımlılık dönemine sahip olma eğilimindedir. Ben 40 ile diyorum ama bilirsiniz ki, ailenizin tahammül etme isteğine bağlı olarak çok daha uzun veya çok daha kısa olabilir. 

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 3

ÇOCUKLUK NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İnsanların yatırım yaptığı biri olmaktan, diğer insanlara yatırım yapan birine geçtiğinizde çocukluğunuz sona erer. Yani ebeveyn olmakla ilgili bile değil. Bu sadece toplumunuz veya kültürünüz ile nasıl etkileşime girdiğinizle ilgili” diye konuştu.

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 4

AİLELERE BAĞIMLILIK ÇOK UZUN SÜRÜYOR

Bununla birlikte Dr Hassett, insanların kendilerini beslemeyi öğrenmesi, ergenliğinin bitmesi veya üniversiteden mezun olmaları halinde de yıllar boyunca bağımlı kalabileceklerini savundu.

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 5

Aynı zamanda, “Growing Up Human: The Evolution of Childhood” (Büyüyen İnsan: Çocukluğun Evrimi) adlı  kitabın yazarı olan Hassett sözlerine şöyle devam etti:

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 6

“Hayatımın 15 yılını, herkes için net bir kayıp olduğum bir 'kentsel çocukluk' olarak değerlendirmek istiyorum. Toplum için değerli bir şey üretmedim. Annemi ara sıra para göndermesi için aradım. 39 yaşında kendi çocuğum oldu ve sonunda lavaboya yatırım yapan birine dönüştüm.Bu olağanüstü uzun çocukluğu yaşayabildim çünkü ailem bana yardım etti.”

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 7

"İNSAN ÇOCUKLULUK ÇAĞI 300 YIL YAŞAYAN BİR TÜRE EŞDEĞER"

Son olarak Dr. Hassett, modern insanların yaşadığı çocukluk çağının uzunluğunun üç yüzyıl yaşaması gereken bir türle karşılaştırılabilir olduğunu açıkladı.

Hassett, "300 yıl yaşamıyoruz. Bizi eşit derecede uzun bir çocukluğu olan diğer türlerle karşılaştırırsanız, bir balina elde edersiniz.  Ancak, onlar da bu kadar uzun yaşamıyor. Uzun çocukluklarımızın, ebeveynlerin yavrularına diğer türlerden daha fazla yatırım yapmasına neden oldu. Bu, Neandertalleri geride bırakarak baskın insan türü haline gelmemizin ve onları yok olmaya zorlamamızın arkasındaki sebeplerden biri olabilir” açıklamasını yaptı.

Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor - 8

Öte yandan Hassett’in bildirdiğine göre 21. yüzyılın talepleri, ergenlik döneminin daha da uzadığı anlamına geliyor. Hassett, "Şempanzeler ergenlik döneminde bir ya da iki yıl geçirirler. Cinsel olgunluğa erişebilir ve birkaç yıl sonra, sosyal olarak hazır olduklarında bebek sahibi olabilirler. Ve bunlar bildiğimiz sosyal olarak en karmaşık hayvanlar. Onlar için iki yıl üzeren dönem bizim için 20 ya da 30 yıl sürüyor” dedi.

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