Eğitim ve iş bulma süresi uzadı: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor

"İNSAN ÇOCUKLULUK ÇAĞI 300 YIL YAŞAYAN BİR TÜRE EŞDEĞER"

Son olarak Dr. Hassett, modern insanların yaşadığı çocukluk çağının uzunluğunun üç yüzyıl yaşaması gereken bir türle karşılaştırılabilir olduğunu açıkladı.

Hassett, "300 yıl yaşamıyoruz. Bizi eşit derecede uzun bir çocukluğu olan diğer türlerle karşılaştırırsanız, bir balina elde edersiniz. Ancak, onlar da bu kadar uzun yaşamıyor. Uzun çocukluklarımızın, ebeveynlerin yavrularına diğer türlerden daha fazla yatırım yapmasına neden oldu. Bu, Neandertalleri geride bırakarak baskın insan türü haline gelmemizin ve onları yok olmaya zorlamamızın arkasındaki sebeplerden biri olabilir” açıklamasını yaptı.