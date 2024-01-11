Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı
Ekvador'da cezaevinden firar eden Los Choneros çetesi lideri Adolfo Macias Salazar'ın yakalanması için özel ekip kuruldu. Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros başta olmak üzere çetelere yönelik operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı. Peru komşu Ekvador'daki olaylar nedeniyle sınırdaki 5 bölgede OHAL etti. Ayrıca sınıra takviye askeri birlikler sevk edildi. Kolombiya da sınıra asker göndermeye hazırlanıyor.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı.