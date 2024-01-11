Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı

Ekvador'da cezaevinden firar eden Los Choneros çetesi lideri Adolfo Macias Salazar'ın yakalanması için özel ekip kuruldu. Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros başta olmak üzere çetelere yönelik operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı. Peru komşu Ekvador'daki olaylar nedeniyle sınırdaki 5 bölgede OHAL etti. Ayrıca sınıra takviye askeri birlikler sevk edildi. Kolombiya da sınıra asker göndermeye hazırlanıyor.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 1

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı.

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Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 2

Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde düzenledikleri operasyonlarda 329 çete üyesini gözaltına aldıklarını, 5 çete mensubunun da öldürüldüğünü bildirdi.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 3

Operasyonlarda, 2 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin ise ağır yaralandığını belirten Vela, isyan çıkan 5 hapishanede 139 gardiyanın halen rehin olduğunu duyurdu.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 4

Vela, çete üyeleri tarafından zorla alıkonulan 41 kolluk kuvvetinin kurtarıldığını ve hapishaneden firar eden 28 mahkumu ise yakaladıklarını söyledi.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 5

Operasyonlarında önceliklerinin "Tiguerones", "Los Lobos", ve "Los Choneros" isimli çeteler olduğunu dile getiren Vela, son 2 günde 61 silah ele geçirdiklerini kaydetti.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 6

Vela, hapishaneden firar eden "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ı anımsatarak, "Onu yakalamak için özel bir birlik kurduk. Ekvador halkından bize güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 7

Öte yandan Peru yönetimi de komşu ülke Ekvador'da meydana gelen olaylar nedeniyle kuzey sınırındaki 5 bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 8

Peru hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte tarafından imzalanan kararname kapsamında, 60 gün süreyle ülkenin kuzey sınırındaki 5 bölgede OHAL ilan edildiği bildirildi.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 9

Ekvador'da devam eden şiddet dalgasının "endişeyle" takip edildiği belirtilen açıklamada, OHAL ilan edilen Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas ve Loreto bölgelerine takviye askeri birliklerin sevk edildiği vurgulandı.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 10

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada da komşu ülke Ekvador sınırına ilave askeri birliklerin gönderileceği kaydedildi.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 11

Organize suç örgütlerine mensup üyeler 8 Ocak'ta 5 hapishanede isyan çıkarmış ve 139 gardiyanı rehin almıştı.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 12

"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu dün canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanlar rehin alınmıştı.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 13

Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 14

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 15

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, dünkü açıklamasında, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullanmıştı.

Guayaquil kentinin farklı noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 16

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 17

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Ekvador'da son durum | Çete operasyonlarında 329 gözaltı - 18

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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