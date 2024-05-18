Peru'da 7 cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” sayan kararname protesto edildi

Protestocular ayrıca Ekvador'un başkenti Kito'daki Peru Büyükelçiliği önünde de toplandı.

Gösteriler, o zamanlar akıl hastalığı olarak kabul edilen eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'ndan çıkarıldığı 17 Mayıs 1990'ı anmak için 2005 yılından bu yana kutlanan Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün'e denk geldi.