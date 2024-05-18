Peru'da 7 cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” sayan kararname protesto edildi
Cinsel çeşitlilik aktivistleri dün Peru'nun başkentinde sağlık bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, hükümetin yedi cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” olarak nitelendiren bir kararnameyi yürürlükten kaldırmasını talep etti.
Peru'nun başkenti Lima'da Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, hükümetin yedi cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” olarak nitelendiren bir kararnameyi yürürlükten kaldırmasını istedi.