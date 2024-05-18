Peru'da 7 cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” sayan kararname protesto edildi

Cinsel çeşitlilik aktivistleri dün Peru'nun başkentinde sağlık bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, hükümetin yedi cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” olarak nitelendiren bir kararnameyi yürürlükten kaldırmasını talep etti.

Peru'da 7 cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” sayan kararname protesto edildi - 1

Peru'nun başkenti Lima'da Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, hükümetin yedi cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” olarak nitelendiren bir kararnameyi yürürlükten kaldırmasını istedi.

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Peru'da 7 cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” sayan kararname protesto edildi - 2

Protestocular ayrıca Ekvador'un başkenti Kito'daki Peru Büyükelçiliği önünde de toplandı.

Gösteriler, o zamanlar akıl hastalığı olarak kabul edilen eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'ndan çıkarıldığı 17 Mayıs 1990'ı anmak için 2005 yılından bu yana kutlanan Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün'e denk geldi. 

Peru'da 7 cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” sayan kararname protesto edildi - 3

Lima'da yüzlerce kişi Devlet Başkanı Dina Boluarte yönetiminin geçen haftaki kararnamesini protesto etti.

Peru'da 7 cinsiyet kimliğini “akıl hastalığı” sayan kararname protesto edildi - 4

Sağlık Bakanlığı, eylemin kamu, özel veya karma sağlık planlarına bağlı olanlara “kapsamlı ruh sağlığı hizmeti kapsamını” garanti edeceğini söyledi.

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