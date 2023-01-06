El Chapo'nun oğlu yakalandı, kartel üyeleri polisle çatıştı

EL CHAPO ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.