Elon Musk çalışanına cinsel organını gösterip at almak istedi, iddiası: Kadına susması için 250 bin dolar ödendi

Haberler - ntv.com.tr 20.05.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 20.05.2022 - 11:23
Elon Musk, kurduğu havacılık şirketi SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisine cinsel organı göstermekle suçlandı. Business Insider'a göre, belgeler, adı açıklanmayan görevliye, 2018'de kendisine yönelik cinsel taciz iddiasını çözmek için dünyanın en zengin adamı tarafından 250 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) ödendiğini gösterdi.
Görevlinin SpaceX'in kurumsal filosunun sözleşmeli üyesi olduğu bildirildi. Insider tarafından yapılan röportajlar ve edinilen belgelerde göre, Musk'ın uyarılmış haldeki cinsel organını açığa çıkardığı, rızası olmadan çalışanın bacağını ovuşturduğunu ve egzotik bir masaj karşılığında ona bir at satın almayı teklif ettiği iddia edildi.
2016 yılında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili bilgilere, görevlinin ismi açıklanmayan bir arkadaşının açıklamasında yer verildi. Görevlinin arkadaşına, işi aldıktan sonra üstleri tarafından Musk'a masaj yapması amacıyla masöz olmak için bir lisans alması için teşvik edildiğini söylediği iddia edildi.
Ayrıca, görevlinin arkadaşına, Musk'ın 2016'da özel bir kabinde yaptığı masaj sırasında, kendisinden "tam vücut masajı" yapmasını istediği söylediği belirtilirken, SpaceX'in kurucusunun "vücudunun alt yarısını kaplayan bir çarşaf dışında tamamen çıplak olduğunu" ve daha sonra "cinsel organını ortaya çıkardığını" ve "ona dokunduğunu ve gerekirse ona bir at almayı teklif ettiğini" söylediği bildirdi.
Musk ise Insider'a e-posta yoluyla verdiği cevapta taciz iddialarını reddederek “bu hikayede çok daha fazlası” olduğunu açıkladı.
50 yaşındaki Musk, “Cinsel tacize meyilli olsaydım, bunun 30 yıllık kariyerim boyunca ilk kez ortaya çıkması pek olası değil” diye yazdı ve hikayeyi “politik olarak motive edilmiş bir hit parça” olarak nitelendirdi. Musk, ayrıca Twitter hesabından suçlamaları da ele aldı:
“Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalıdır. Bu onların standart aşağılık oyun kitabı. Ama hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz."
Öte yandan, Musk’ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden arkadaşına göre, söz konusu kadın Musk’ın at alma teklifini reddederek masaja devam etti. Ancak, uçuş görevlisinin arkadaşına göre Musk, temelde ona bir tür cinsel iyilik yapması için kadına rüşvet vermeye çalıştı.
Diğer taraftan, uçuş görevlisinin “ fahişelik yapmayı reddettiği için dışarı atıldığını ve cezalandırıldığını” hissettiğini söylediğini aktardı.
2018 yılında ise uçuş görevlisi şirkete şikayette bulunmak için bir avukat tuttu. Avukat, arkadaşından görevlinin iddialarını doğrulayacak beyanı sunmasını istedi.
Konunun mahkeme dışında çözüldüğü ve görevliye, Musk ve işleri hakkındaki bilgileri açıklamasını engelleyen bir ifşa etmeme ve kötülememe maddesi koşuluyla 250 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) kıdem tazminatı verildiği belirtildi.