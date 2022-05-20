Elon Musk çalışanına cinsel organını gösterip at almak istedi, iddiası: Kadına susması için 250 bin dolar ödendi

MUSK, İDDİAYI REDDETTİ

Ayrıca, görevlinin arkadaşına, Musk'ın 2016'da özel bir kabinde yaptığı masaj sırasında, kendisinden "tam vücut masajı" yapmasını istediği söylediği belirtilirken, SpaceX'in kurucusunun "vücudunun alt yarısını kaplayan bir çarşaf dışında tamamen çıplak olduğunu" ve daha sonra "cinsel organını ortaya çıkardığını" ve "ona dokunduğunu ve gerekirse ona bir at almayı teklif ettiğini" söylediği bildirdi.

Musk ise Insider'a e-posta yoluyla verdiği cevapta taciz iddialarını reddederek “bu hikayede çok daha fazlası” olduğunu açıkladı.