Emma Thompson'dan İngiliz hükümetine: Yalancılar ve iki yüzlüler

1 Avrupa'nın başkentlerinde iklim protestoları vardı. Londra, Paris ve Roma'da binlerce genç gösterici iklim değişikliği ile mücadele için somut adım atılması çağrısı yaptı. Londra'daki gösterilere Hollywood yıldızı Emma Thompson da destek verirken çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

2 İngiltere'nin başkenti Londra'daki gösteriler beşinci gününde devam etti.



Birçok yol ve köprüyü trafiğe kapatan göstericiler iklim değişikliğine karşı önlem çağrısı yaptı.







3 Ünlü oyuncu Emma Thompson da protestoculara destek verdi. Küresel ısınmaya karşı verdiği mücadeleyle bilinen Thompson pembe tekneye çıkarak konuşma yaptı.

4 Oscar ödüllü oyuncu hükümete karşı sert ifadeler kullandı. Hükümeti barışçıl protestocuları hapse atmakla suçlayan Thompson, "Hükümet dinlemeyi tercih etmez, on yıllardır söz verdiklerini yapmak yerine barışçıl protestocuları hapse atar. Onların hepsi yalancı ve iki yüzlü" dedi.







5 Los Angeles'tan İngiltere'ye business class'ta uçan oyuncu "iki yüzlü" olduğu eleştirilerine de yanıt verdi. Thompson, ekonomi sınıfında uçmak için çok yaşlı olduğunu belirterek, "Bu şekilde çok fazla uçmuyorum. Bu konuda çok çaba gösterdim ancak bazen uçmak zorunda kalıyorum" deid.







6 Kendilerini gösterinin simgesi haline gelen pembe tekneye zincirleyen eylemcilere polis müdahale etti.



Zincirler ve demir boruları kesen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

7 Fransa'daki eylemlerin adresi ise başkent Paris'ti. Aktivistler banka ve petrol şirketlerine giriş çıkışı engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında bir binanın camları kırıldı.

8 İtalya'nın başkenti Roma'daki gösteride de binlerce öğrenci hükümetlerin iklim politikalarını protesto etmek için bir araya geldi.







9 Gösteriye, çevreci öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg de katıldı.







10 Öğrenciler, hoparlör ve mikrofonlara elektrik sağlamak için pedal çevirirken Thunberg büyüklere, "İnsanlık bir yol ayrımında. Hangi yolu seçeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Dünyanın gelecekte nasıl bir yer olacağı bize bağlı. Biz yolumuzu seçtik ve başkalarının da bizi takip etmesini bekliyoruz" ifadeleriyle seslendi.

11 Thunberg, geçen yıl iklim değişikliği ile mücadeleyi desteklemek için okul grevi başlatmış dünyanın dört bir yanından destek toplamıştı.

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