Endonezya'da ölü sayısı 420'ye yükseldi (Yeni tsunami uyarısı)
NTV Haber
Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda yaşanan tsunaminin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Binlerce kişi evsiz kalırken, ölü sayısı da 420'ye yükseldi.
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1Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda volkanik faaliyetlerin tetiklediği tsunaminin ardından ölü sayısı 420'ye yükselirken, yaralı sayısı da 1459 olarak açıklandı.
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2Tsunaminin en çok zarara yol açtığı Banten bölgesinde yaralılar tıbbi merkezlere nakledildi.
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3Cesetlerin ise kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Can kaybının yanı sıra bölgedeki maddi hasar da oldukça büyük.
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4Tsunami 681 ev ile 69 otel ve villanın yıkımına yol açtı. 420 tekne ve botun da tsunamiden zarar gördüğü belirtiliyor.
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5Arama kurtarma çalışmalarına binlerce asker ve polis ile yardım görevlisi katılıyor.
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6Endonezya’da Sunda Boğazı’nda Anak Krakatau yanardağındaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
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7Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) yanardağında meydana gelen patlamalar ve dalgaların yükseldiğinin gözlemlenmesi üzerine bölge yetkilileri yeni bir tsunami oluşması ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
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8Yanardağdaki patlama sesleri kıyı bölgesinden duyulurken, Tanjung Lesung bölgesindeki yetkililer, halkın sahil şeridinden uzaklaşmasını ve arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerinden bölgeden ayrılmasını istedi.
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9Tsunamiye neden olan Anak Krakatoa yanardağı Endonezya'da bulunan 129 aktif yanardağdan biri.
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