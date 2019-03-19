Endonezya'daki selde ölü sayısı 89'a yükseldi
Anadolu Ajansı
Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen selde ölü sayısının 89'a çıktığı bildirildi. Afey nedeniyle 74 kişi ise halen kayıp.
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1Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde, yaşamını yitirenlerin 89'a yükseldiğini belirtti.
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2Yaralı sayısının 159 olduğunu aktaran Nugroho, afet bölgesinde 74 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini aktardı.
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3Jayapura'daki selden en çok etkilenen Sentani bölgesinde 82 kişinin öldüğünü ifade eden Nugroho, Ampera bölgesinde de 7 kişinin sel dolayısıyla oluşan toprak kayması nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
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4Nugroho ayrıca, bölgede bin 613 kişilik personel ile afetzedelere yardım, acil durum müdahale ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.
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5Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
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