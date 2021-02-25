Ermenistan'da Paşinyan destekçilerine seslendi

Ermenistan'da ordunun muhtıra verip istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, parlamentonun önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçilerine seslendi. Paşinyan, "Halk askeri darbeye izin vermeyecek. İktidar değişikliği ancak seçimle olur" ifadesini kullandı. Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalefetse Özgürlük Meydanı'nda toplandı Paşinyan, muhtıranın ardından destekçileriyle birlikte parlamentonun önündeki Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda toplanan kabalığa seslenen Ermenistan Başbakanı "asker işini yapsın; Ermenistan'ın sınırlarını korusun" dedi. Bazı kişilerin orduyu anayasal olmayan eylemlere sürüklemeye çalıştığını belirtti. Ordunun siyasete karışmaması gerektiğine dikkat çekti. Paşinyan, askerin halka itaat etmesi gerektiğini vurguladı. "Ermenistan halkı askeri darbeye izin vermeyecek" dedi. Olaylar bu sabah, ordunun Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istediği yazılı açıklamayla başladı.Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalefetse Özgürlük Meydanı'nda toplandı.