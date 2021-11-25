Eski FBI ajanı anlattı: Yalan söyleyen kişileri ortaya çıkaran 8 işaret

4- HER ŞEYİ SAVUNURLAR

Eski FBI ajanı Robin Dreeke, her şeyi savunmayı, “Tehlikeli ve en yaygın özelliklerden biri” diye ifade ediyor.

“Pek çok insan, bir şeyi inkar ederse, onun varlığının sona ereceğini düşünür” diyen Dreeke, “Kendilerine yönelik eleştirileri şakaya ya da hiçbir anlam ifade etmeyen saldırgan bir ifadeye dönüştürürler” ifadelerini kullanıyor.