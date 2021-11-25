Eski FBI ajanı anlattı: Yalan söyleyen kişileri ortaya çıkaran 8 işaret

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 11:27 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 11:45
Eski FBI ajanı Robin Dreeke, yalan söyleyen kişilerin "her zaman" ve "asla" gibi mutlak bir şekilde konuştuklarını belirtiyor.
Bu tip ifadeler kullanan kişilerin nadiren doğru söylediğini belirten Dreeke, örneğin biri, "Bana asla iltifat etmiyorsun" dediğinde, sadece şunu söylemen için içten içe yalvarıyordur: "Saçma! Sana iltifat ettiğimi hatırlıyorum!”
Güvenilir insanların mutlak ifadelerden kaçındığını belirten eski FBI ajanı, bu kişilerin “genellikle”, “sıklıkla”, “muhtemelen”, “bazen”, “sıklıkla” ve “genel olarak” gibi ifadelerini kullandığını belirtiyor.
Dreeke, “Pek çok insan, ustaca övünmeyi bildiklerini düşünür, ama gerçekte bilmezler” derken, “Bazı kişilerin 15 saniyelik kendilerini övme seanslarını konuşmanın doğru anına serpiştirmek için beklerler” ifadelerini kullanıyor.
“Onlara aradıkları övgüyü verdiğinizde, görmezden gelirler” diyen Dreeke, “Başka bir örnek de teşvik kisvesi altında her zaman yaptıklarından daha iyi bir şey yapabileceğinize dair güven vermeye çalışan iş arkadaşınız olabilir. Onların asıl amaçları, siz bunu yapmak için mücadele ederken kendisinin ne kadar harika olduklarını hatırlatmak” diye konuştu.
Eski FBI ajanı, yalan söyleyen ya da dürüst davranmayan kişilerin bir diğer özelliğinin de, ‘Ortak tanınan insanların arkasından konuşarak sizi memnun etmeye çalışmalarıdır’ diyor.
“Size sürekli diğer insanlardan daha iyi olduğunuzu ima ederler” diyen Dreeke, “Burada tek düşündüğünüz şu olur: Etrafta olmadığımda benim hakkımda ne diyorlar?” ifadelerini kullandı.
Eski FBI ajanı Robin Dreeke, her şeyi savunmayı, “Tehlikeli ve en yaygın özelliklerden biri” diye ifade ediyor.
“Pek çok insan, bir şeyi inkar ederse, onun varlığının sona ereceğini düşünür” diyen Dreeke, “Kendilerine yönelik eleştirileri şakaya ya da hiçbir anlam ifade etmeyen saldırgan bir ifadeye dönüştürürler” ifadelerini kullanıyor.
“Surat asarlar, pasif agresif davranırlar, konuyu değiştirirler. “Suçlama”yı çarpıtırlar ya da sadece geri çekilirler” diyen eski FBI ajanı, “Bunlar, dürüst olmayan insanların kalkanlarını kurma biçimleridir. Kalkanlar kalktı, bilgi çıktı. Kalkanlar indirildi, bilgi geldi” şeklinde konuştu.
“Rasyonel fikir alışverişinden bahsetmiyorum. Kadın programlarından siyasi tartışmalara kadar her yerde her yerde olan tartışmalardan bahsediyorum” diyen Dreeke, “Münazara taktikleri, insanları manipüle etmede şok edici derecede etkisiz olabilecek bir dizi hiledir” diye konuştu.
Eski FBI ajanı dürüst olmayan ve yalan söyleyen kişilerin yaptıkları en kötü tartışma taktikleri olarak, “Fikir yerine insanlara saldırmak, ima kullanmak, korkularla oynamak, alaycı ve küçümseyici olmak, günah keçisi haline getirmek, konuyu değiştirmek ve insanları hedef gösterme” dedi.
Robin Dreeke, bu tip kişilerin çok konuştuğunu ama çok az şey söylediklerini belirtirken, “Genellikle bir şeyi saklamaya çalıştıkları veya söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığı içindir. Bu nedenle, özellikle “olumsuz büyüme”, “düşünce lideri” veya dönemin ünlü kelimelerini kullanarak kalitenin yerine niceliği koymaya çalışıyorlar” diye konuştu.
Eski ajan, “Yetenekli bir konuşmacı ve Nobel edebiyat ödüllü Winston Churchill bir keresinde, ‘Kısa kelimeler en iyisidir ve eski kelimeler, kısa olduğunda hepsinden daha iyidir’ demişti” ifadelerini kullanırken, “Benzer bir düşünce, C2M2 formülünün yaratıcısı olan iletişim uzmanı L.J. Brockman tarafından da tekrarlandı. Başarılı iletişimin dört temel özelliğini belirleyen şeyler, açık, özlü, akılda kalıcı ve motive edici konuşmak” diye konuştu.
Özür dilemek oldukça kolaydır. "Özür dilerim" diyorsunuz ve bu kadar. Ne yazık ki, dürüst olmayan bir kişiden nadiren duyacağınız bir şey” diyen Dreeke, “’Üzgünüm’ diyecekler. Daha sonra da genellikle, ‘Ama ben bunu sadece sen yaptığın için yaptım, falan, falan, falan’ gibi suçlamada bulunacaklardır” şeklinde konuştu.
Bunun sebebini, “Bu, korkudan, özellikle de bu korku, kibir, mükemmeliyetçilik veya başka bir üstünlük biçimi kılığına girdiğinde olur” olarak açıklayan eski FBI ajanı, “Kişinin temel, kendi kendini mahvetme öncülü şudur: Her şey benimle ilgili ve eğer her suçlamayı kabul etmezsem, bu böyle kalacak” diye konuştu.
Sözsüz iletişimin de kişinin dürüst olmadığı ve yalan söylediğine dair işaretler taşıdığını belirten Dreeke, “Gerçek bir gülümsemeden farklı olarak, ağız köşeleri yukarı kalkmaz, doğrudan geriye çekilir. Gülümseme yüzlerinin tamamını kapsamaz ve kaşları genellikle çatılır. Baş açıları sağa ya da sola doğru değil, hafifçe geriye doğru eğiktir ve kelimenin tam anlamıyla size burunlarından aşağı bakarlar” dedi.
“Dürüst insanların gözleri sonuna kadar açıktır. Bununla birlikte, dürüst olmayan bir kişinin gözleri biraz kapalıdır ve fazla hareket etmeden size kilitlenme eğilimindedir” diyen eski ajan, “Bu ifadeler, her zaman olmasa da sık sık meydana geliyorlarsa en açıklayıcı olanlardır. Bu işaretleri gördüğümde, karşımdakileri daha sorgulayıcı incelemeye başladım” ifadelerini kullandı.