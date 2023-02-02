Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin

ABD’nin Santiago eyaletinde yer alanSan Antonio Hayvanat Bahçesi yıllık 'Bana Hamam Böceği Ağla' (Cry me a Cockroach) etkinliğinin başladığını duyurdu. Bağış kampanyasının bir parçası olarak, bağışçılar eski sevgililerine, bir hamam böceğine ya da fareye kendi adlarının verildiğini ve bir hayvana yedirildiğini bildiren dijital bir Sevgililer Günü Kartı gönderebilecekler.
Hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan duyuruda hamam böceği için 10 dolar (yaklaşık 200 lira) ve bir kemirgen için 25 dolar (yaklaşık 470 lira) bağış istendiği ve dünyadaki herkesin etkinliğe katılabileceği duyuruldu.
Bununla birlikte, eski sevgilisinin etçik bir canlı yerine otçul bir canlıya yem olmasını isteyenler ise 5 dolar (yaklaşık 100 lira) karşılığında bir sebze seçebiliyorlar.
Ayrıca eski sevgilisinden ya da eski dostlarından intikam almak isteyenlerin aslan ya da farklı bir hayvanın hamam böceği, sebze veya kemirgenle ziyafet çektiğini gösteren kişiselleştirilmiş bir video mesajı içeren 150 dolarlık (yaklaşık 2 bin 800 lira) premium paketi satın alabileceği belirtildi.
Katılımcılar ayrıca sosyal medyada paylaşabilecekleri ve eski sevgililerine de gönderebilecekleri bir sertifika alacaklar.
Kurum şu ana kadar en çok gönderilen isimler Zach, Ray ve Adam ve geçen yılın en popüler isimlerinin ise Jacob ve Sarah olduğunu açıkladı.
Geçen yıl ayrıca San Antonio Hayvanat Bahçesi, ABD’deki 50 eyaletin tamamından ve 30'dan fazla farklı ülkeden 8 binden fazla bağış aldı.
Etkinlik sosyal medyada gündem olurken, kurum bağış kampanyasının amacının San Antonio Hayvanat Bahçesi'ni evi olarak gören yaban hayatı için para toplamak olduğunu belirtti.
Hayvanat bahçesi, geçen yıl topladığı bağışla Ağustos 2022'de dejeneratif ayak rahatsızlığı olan bir penguene yeni bir çift ortopedik lastik çizmenin masraflarını karşılamıştı.
Lucas adlı suda yaşayan, uçamayan kuşun, ayaklarında lezyonlara neden olan ve tedavi edilmediği takdirde sepsise ve ölüme yol açabilecek yabanayak olarak bilinen bir hastalığı vardı. Lucas'ın yürüyüşü, küçük siyah botları giydiğinden ve kayalık habitatta gezinme becerisinden bu yana gelişti.