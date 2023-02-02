Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin

ABD’nin Santiago eyaletinde yer alanSan Antonio Hayvanat Bahçesi yıllık 'Bana Hamam Böceği Ağla' (Cry me a Cockroach) etkinliğinin başladığını duyurdu. Bağış kampanyasının bir parçası olarak, bağışçılar eski sevgililerine, bir hamam böceğine ya da fareye kendi adlarının verildiğini ve bir hayvana yedirildiğini bildiren dijital bir Sevgililer Günü Kartı gönderebilecekler.