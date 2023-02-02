Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin

Sevgililer Günü yaklaşırken ABD’deki bir hayvanat bahçesi sıra dışi bir bağış kampanyası başlattı. Buna göre eski sevgililerinden ya da kendilerine ihanet eden bir dostundan intikam almak isteyen kişiler cüzi bir miktar karşılığında hamam böceği ya da bir fareye nefret ettiği kişinin ismini vererek diğer hayvanlara yem olmasını sağlayabilecek. Ardından eski sevgililere veya hain dostların bilgilendirileceği etkinlik, tüm dünyadan katılımcılara açık.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 1

ABD’nin Santiago eyaletinde yer alanSan Antonio Hayvanat Bahçesi yıllık 'Bana Hamam Böceği Ağla' (Cry me a Cockroach) etkinliğinin başladığını duyurdu. Bağış kampanyasının  bir parçası olarak, bağışçılar eski sevgililerine, bir hamam böceğine ya da fareye kendi adlarının verildiğini ve bir hayvana yedirildiğini bildiren dijital bir Sevgililer Günü Kartı gönderebilecekler.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 2

4 SEÇENEK BULUNUYOR

Hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan duyuruda  hamam böceği için 10 dolar (yaklaşık 200 lira) ve bir kemirgen için 25 dolar (yaklaşık 470 lira) bağış istendiği ve dünyadaki herkesin etkinliğe katılabileceği duyuruldu.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 3

Bununla birlikte, eski sevgilisinin etçik bir canlı yerine otçul bir canlıya yem olmasını isteyenler ise 5 dolar (yaklaşık 100 lira) karşılığında bir sebze seçebiliyorlar.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 4

Ayrıca eski sevgilisinden ya da eski dostlarından intikam almak isteyenlerin aslan ya da farklı bir hayvanın hamam böceği, sebze veya kemirgenle ziyafet çektiğini gösteren kişiselleştirilmiş bir video mesajı içeren 150 dolarlık (yaklaşık 2 bin 800 lira) premium paketi satın alabileceği belirtildi.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 5

Katılımcılar ayrıca  sosyal medyada paylaşabilecekleri ve eski sevgililerine de gönderebilecekleri bir sertifika alacaklar.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 6

Kurum şu ana kadar en çok gönderilen isimler Zach, Ray ve Adam ve geçen yılın en popüler isimlerinin ise Jacob ve Sarah olduğunu açıkladı. 

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 7

GEÇEN YIL 8 BİNDEN FAZLA BAĞIŞÇI KATILDI

Geçen yıl ayrıca San Antonio Hayvanat Bahçesi, ABD’deki  50 eyaletin tamamından ve 30'dan fazla farklı ülkeden 8 binden fazla bağış aldı.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 8

Etkinlik sosyal medyada gündem olurken, kurum bağış kampanyasının amacının  San Antonio Hayvanat Bahçesi'ni evi olarak gören yaban hayatı için para toplamak olduğunu belirtti.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 9

Hayvanat bahçesi, geçen yıl topladığı bağışla  Ağustos 2022'de dejeneratif ayak rahatsızlığı olan bir penguene yeni bir çift ortopedik lastik çizmenin masraflarını karşılamıştı.

Eski sevgilinizden intikam mı almak istiyorsunuz? Hamam böceğine adını verin - 10

Lucas adlı suda yaşayan, uçamayan kuşun, ayaklarında lezyonlara neden olan ve tedavi edilmediği takdirde sepsise ve ölüme yol açabilecek yabanayak olarak bilinen bir hastalığı vardı. Lucas'ın yürüyüşü, küçük siyah botları giydiğinden ve kayalık habitatta gezinme becerisinden bu yana gelişti.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER