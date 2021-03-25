Etna Yanardağı yeniden alevlendi

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

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Anadolu Ajansı 25.03.2021 - 10:27

İtalya'da bulunan, Avrupa kıtasındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

İtalya’da Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın olan Etna Yanardağı, bir kilometre yüksekliğe kadar lav püskürtüyor.

Etna’nın şu anki yüksekliğinin 3.326 m olduğu biliniyor. Ancak zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişebiliyor.

İtalya'nın Sicilya adasında yaşayanlar için bir yanıyla görsel şölen olan patlama, diğer yandan izleyenlere korku dolu anlar yaşatıyor. Bir kilometre yükselen lavlar,10 bin metreden fazla yükselen kül bulutlarına sebep oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı'nda son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

ŞU AN AKTİF OLAN ETNA YANARDAĞI'NIN FOTOĞRAFLARI

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