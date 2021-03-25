Etna Yanardağı yeniden alevlendi

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

Anadolu Ajansı 25.03.2021 - 10:27

Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 1
İtalya'da bulunan, Avrupa kıtasındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 2
İtalya’da Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın olan Etna Yanardağı, bir kilometre yüksekliğe kadar lav püskürtüyor.
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 3
Etna’nın şu anki yüksekliğinin 3.326 m olduğu biliniyor. Ancak zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişebiliyor.
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 4
İtalya'nın Sicilya adasında yaşayanlar için bir yanıyla görsel şölen olan patlama, diğer yandan izleyenlere korku dolu anlar yaşatıyor. Bir kilometre yükselen lavlar,10 bin metreden fazla yükselen kül bulutlarına sebep oluyor.
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 5
Geçtiğimiz günlerde yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı'nda son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 6

ŞU AN AKTİF OLAN ETNA YANARDAĞI'NIN FOTOĞRAFLARI

Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 7
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 8
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 9
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 10
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 11
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 12
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 13
Etna Yanardağı yeniden alevlendi - 14

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER