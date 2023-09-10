Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu

Fas’ta cuma gecesi 7 büyüklüğünde yaşanan ve 2 bini aşkın kişinin öldüğü depremin ardından başlayan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Ülkede birbirinden uzak bölgelerdeki farklı noktalarda geniş alana yayılan seyrek yıkımlardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 1

Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.

DÜNYA HABERLERİ

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 2

Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 3

Ülkede birçok kentte yıkıma neden olan depremde, şimdiye kadar iki binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 4

Merkez üssü El-Huz’a 30 km mesafede olan Amezmiz kentinde devam eden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına bölge kentlerden gelen gönüllüler ve bölge halkı katılıyor.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 5

Büyükşehirlerde birkaç tarihi eserin ve eski binanın yıkıldığı depremde, en büyük yıkım kırsal kesimde gerçekleşti.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 6

Birbirinden uzak bölgelerdeki farklı noktalarda geniş alana yayılan seyrek yıkımlardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 7

Depremin yaşandığı kentlerde yaşam bir taraftan normal seyrinde devam ederken bir taraftan da depremzedeler zarar gören evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 8

Sivil savunma ekiplerinin bölgeyi boşaltma çabalarının pek etkili olmadığı gözleniyor.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 9

EN ÇOK ZARARI ESKİ YAPILAR GÖRDÜ

Bölgedeki eski camilerin arasında yer alan Amezmiz’deki Mescid el-Atik’in minaresinin üst kısmı tamamen yıkılırken, duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 10

Genelde eski yapıların etkilendiği depremde, birçok şehirde tarihi eserler de zarar gördü.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 11

Zarar gören eserlerin arasında 12 yüzyılda inşa edilen Marakeş yakınlarındaki Mescid el-Azam da bulunuyor.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 12

Mescid el-Azam UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 13

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 14

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu - 15

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER