Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu
Fas’ta cuma gecesi 7 büyüklüğünde yaşanan ve 2 bini aşkın kişinin öldüğü depremin ardından başlayan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Ülkede birbirinden uzak bölgelerdeki farklı noktalarda geniş alana yayılan seyrek yıkımlardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.
Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.