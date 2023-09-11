Fas'taki depremde son durum: Çok sayıda köy tamamen yok oldu

Deprem, turistik şehir Marakeş'te çok sayıda tarihi binayı da yıktı. 12. Yüzyıldan kalma bir cami de yerle bir oldu. Büyükşehirlerde birkaç tarihi eserin ve eski binanın yıkıldığı depremde, en büyük yıkım ise kırsalda gerçekleşti.