Felaketler silsilesi için tarih verildi: Sel ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının sayısı görülmedik şekilde artacak

Osman, "Dünyadaki çoğu yerde, doğrudan iklim gözlemleri tipik olarak birkaç on yıldan fazla sürmez. Yani, jet akımının daha uzun süreler boyunca nasıl veya neden değiştiğine dair pek bir fikrimiz yok. Bildiğimiz şey, jet akımındaki olağandışı değişikliklerin sel ve kuraklık gibi ciddi toplumsal etkileri olabileceğidir. Hava durumu üzerindeki etkileri açısından, geçmişi bir tür önsöz olarak kullanmaya başlayabiliriz" dedi.