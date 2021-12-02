Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı

Pasifik ada ülkesi Fiji, corona virüs pandemisi nedeniyle uygulanan sınırların kapatılması uygulamasına son verdi. Ekonomisinin yaklaşık yüzde 40’ını turizmden karşılayan Fiji, yaklaşık 2 yılın ardından sınırlarını uluslararası turistlere açtı.

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 14:41

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 1

Ekonomisinin büyük bir bölümünü turizmin oluşturduğu Pasifik ada ülkesi Fiji, corona virüs nedeniyle kapadığı sınırlarını yaklaşık 2 yıl sonra açtı.

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 2

Geçtiğimiz gün başlayan uygulamayla ada ülkesine uluslararası seyahat gerçekleştirilebilecek.

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 3

Fiji, ülkenin sınırlı tıbbi tesislerindeki doluluk oranlarını azaltmak ve Covid-19'un yayılmasını engellemek için Mart 2020'de sınırını tüm yabancı uyruklulara kapatmıştı.

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 4

Ada ülkesinde yaşayanların yüzde 90’ının iki doz aşı olduğu aktarılırken ülkeye gelen turistlerin devlet tarafından onaylanmış tesislerde en az üç gece kalacağı ve hızlı testlerden geçeceği aktarıldı.

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 5

Kişilerin otellerde istediklerini yapabileceği belirtilirken, yaklaşık 1 milyon Fijilinin turizm sektörünün canlanması nedeniyle karara destek verdiği belirtildi.

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 6

Turizm, Fiji ekonomisinin yüzde 40'ını oluştururken, pandemi nedeniyle sınırların kapanması, nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun işsiz kaldı.

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 7

Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, Covid-19'a karşı aşılanan ve enfeksiyon testi yapılan turistlerin geri dönmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı - 8

Bainimarama, "Bugün, yaklaşık iki yıl sonra Fiji'ye uçan ilk turistleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz ve en önemlisi buna hazırız” diye konuştu.

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FİJİ'DEN DİĞER KARELER..

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