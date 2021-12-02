Fiji sınırlarını iki yıl sonra yeniden açtı

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 14:41
Ekonomisinin büyük bir bölümünü turizmin oluşturduğu Pasifik ada ülkesi Fiji, corona virüs nedeniyle kapadığı sınırlarını yaklaşık 2 yıl sonra açtı.
Geçtiğimiz gün başlayan uygulamayla ada ülkesine uluslararası seyahat gerçekleştirilebilecek.
Fiji, ülkenin sınırlı tıbbi tesislerindeki doluluk oranlarını azaltmak ve Covid-19'un yayılmasını engellemek için Mart 2020'de sınırını tüm yabancı uyruklulara kapatmıştı.
Ada ülkesinde yaşayanların yüzde 90’ının iki doz aşı olduğu aktarılırken ülkeye gelen turistlerin devlet tarafından onaylanmış tesislerde en az üç gece kalacağı ve hızlı testlerden geçeceği aktarıldı.
Kişilerin otellerde istediklerini yapabileceği belirtilirken, yaklaşık 1 milyon Fijilinin turizm sektörünün canlanması nedeniyle karara destek verdiği belirtildi.
Turizm, Fiji ekonomisinin yüzde 40'ını oluştururken, pandemi nedeniyle sınırların kapanması, nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun işsiz kaldı.
Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, Covid-19'a karşı aşılanan ve enfeksiyon testi yapılan turistlerin geri dönmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Bainimarama, "Bugün, yaklaşık iki yıl sonra Fiji'ye uçan ilk turistleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz ve en önemlisi buna hazırız” diye konuştu.