Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı

Filipinler'in başkenti Manila'daki tarihi postanede çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 1

Polis ve postane yetkililerinin bildirdiğine göre, gece yarısından önce başlayan yangında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 2

Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, başlamasından 7 saat sonra, bu sabah kontrol altına alınabildi.

Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 3

Yetkililer, yangının çıkış sebebini ve hasarın boyutunu araştırıyor.

Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 4

Bina, ülkenin ana posta tasnif ve dağıtım merkeziydi; Filipin Posta Şirketi'nin merkez ofisi olarak kullanılıyordu.

Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 5

1926 yılında inşa edilen bina, İkinci Dünya Savaşı'nda zarar görümüş ve 1946'da yeniden inşa edilmişti.

Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 6
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 7
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 8
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 9
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 10
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 11
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 12
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı - 13
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