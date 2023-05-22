Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı

Polis ve postane yetkililerinin bildirdiğine göre, gece yarısından önce başlayan yangında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, başlamasından 7 saat sonra, bu sabah kontrol altına alınabildi.
Yetkililer, yangının çıkış sebebini ve hasarın boyutunu araştırıyor.
Bina, ülkenin ana posta tasnif ve dağıtım merkeziydi; Filipin Posta Şirketi'nin merkez ofisi olarak kullanılıyordu.
1926 yılında inşa edilen bina, İkinci Dünya Savaşı'nda zarar görümüş ve 1946'da yeniden inşa edilmişti.