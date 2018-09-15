Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin doğu yakasında etkili olan Florence kasırgasının vurduğu ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti.
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1Florence kasırgası, karaya vardıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü ve Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye geriledi.
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2Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtildi.
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3Yetkililer, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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4Tropik fırtınanın neden olduğu en son ölüm haberi Güney Carolina'da geldi. Yetkililer, 62 yaşındaki kadının yola devrilen ağaca çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
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5Kuzey Carolina'da ise beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Wilmington'ta bir anne ve bebeği, evlerinin üzerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi, yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı.
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6Sel nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken iki eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.
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7Kuzey Carolina'nın Wilmington kentinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, sel yüzünden çok sayıda evi su bastı, sürücüler araçlarıyla sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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810 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.
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