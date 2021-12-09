Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi

IŞIK FESTİVALİ NASIL GELENEKSELLEŞTİ?

Rivayete göre, 1643 yılında Lyon’da büyük bir veba salgını başlarken, bu durumdan kurtulmak için Hz. Meryem’e dua eden Lyon halkı duaları kabul edildiğine inanıyor.