Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 15:57
Fransa’nın Lyon kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali geçtiğimiz gün başladı.
Kendin önemli yapıları, parkları ve çeşmelerine rengarenk ışıklar yansıtıldı.
Yüz binlerce kişinin katıldığı ışık festivalinde, izleyicilere görsel şölen sunulurken, festivalin dört gün süreceği belirtildi.
Geçen yıl Covid-19 nedeni ile iptal edilen festivale bu yıl ise yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.
Rivayete göre, 1643 yılında Lyon’da büyük bir veba salgını başlarken, bu durumdan kurtulmak için Hz. Meryem’e dua eden Lyon halkı duaları kabul edildiğine inanıyor.
Teşekkür etmek için Hz. Meryem’e heykeli yaptıran Lyon halkı ise hava koşulları nedeni ile töreni gerçekleştiremedi.
Bu nedenle Lyon halkı, her yıl 8 Aralık’ta evlerinin önüne mum yakmaya devam etse de belediye 1989 yılında bir ışık festivali gerçekleştirdi.
Belediyenin bu gösterisi ise festival gelenekselleşerek her yıl geniş katılımlarla düzenlendi.