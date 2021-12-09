Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi

Fransa’nın Lyon kentinde gelenekselleşen ışık festivali dün gece başladı. Kentin değerli yapıları, parklar ve çeşmelere rengarenk yansıtıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde, izleyicilere görsel şölen sunuldu. Işıkların binaların dış cephelerinde göz alıcı görsellerin oluşturulduğu festival 4 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 15:57

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 1

’nın Lyon kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali geçtiğimiz gün başladı.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 2

Kendin önemli yapıları, parkları ve çeşmelerine rengarenk ışıklar yansıtıldı.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 3

Yüz binlerce kişinin katıldığı ışık festivalinde, izleyicilere görsel şölen sunulurken, festivalin dört gün süreceği belirtildi.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 4

Geçen yıl Covid-19 nedeni ile iptal edilen festivale bu yıl ise yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 5

IŞIK FESTİVALİ NASIL GELENEKSELLEŞTİ?

Rivayete göre, 1643 yılında Lyon’da büyük bir veba salgını başlarken, bu durumdan kurtulmak için Hz. Meryem’e dua eden Lyon halkı duaları kabul edildiğine inanıyor.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 6

Teşekkür etmek için Hz. Meryem’e heykeli yaptıran Lyon halkı ise hava koşulları nedeni ile töreni gerçekleştiremedi.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 7

Bu nedenle Lyon halkı, her yıl 8 Aralık’ta evlerinin önüne mum yakmaya devam etse de belediye 1989 yılında bir ışık festivali gerçekleştirdi.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 8

Belediyenin bu gösterisi ise festival gelenekselleşerek her yıl geniş katılımlarla düzenlendi.

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 9

FESTİVALDEN DİĞER KARELER..

Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 10
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 11
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 12
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 13
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 14
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 15
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 16
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 17
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 18
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 19
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 20
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 21
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 22
Fransa’da ışık festivali: Sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi - 23

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