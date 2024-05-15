Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda

Fransa'da silahlı saldırganlar dün mahkum nakli yapan cezaevi aracına saldırarak iki gardiyanı öldürdü ve "Sinek" lakaplı bir çete liderini kaçırdı. Olayın ardından Fransa'nın kuzeyinde yüzlerce polis firari mahkumu aramak için göreve çağrıldı.

Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda - 1

İKİ GARDİYAN ÖLDÜ

Fransa'da bir cezaevi aracına maskeli ve silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu.

"Narkotik lideri" olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Muhammed Amra'nın kaçırıldığı saldırıda iki gardiyan öldürüldü.

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Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda - 2

KAPSAMLI ARAMA BAŞLATILDI

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kanlı firarın arkasındaki kişileri yakalamak için çevre ülkelerden de yardım aldıklarını ve kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüklerini açıkladı.

Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda - 3

GARDİYANLAR EYLEMDE

Fransa genelinde binlerce gardiyan, öldürülen iki gardiyan için sembolik olarak 24 saat boyunca hapishaneleri kapattı.

Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda - 4

SİNEK LAKAPLI ÇETE LİDERİ

"Narkotik lideri" olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Muhammed Amra, "La Mouche" (Sinek) lakabıyla biliniyor.

Polis kaynakları Amra'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirtti.

Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda - 5

Paris savcılığı, Amra'nın 10 Mayıs'ta Evreux'deki mahkemede hırsızlık suçundan hüküm giydiğini ve Val de Reuil cezaevinde tutulmakta olduğunu açıkladı.

Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda - 6

"ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X'te, "Bu suçun faillerini bulmak için her şey yapılıyor" paylaşımında bulundu.

Saldırıyı "şok" olarak nitelendirerek, "Ödün vermeyeceğiz" diye ekledi.

Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda - 7
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