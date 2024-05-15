Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda
Fransa'da silahlı saldırganlar dün mahkum nakli yapan cezaevi aracına saldırarak iki gardiyanı öldürdü ve "Sinek" lakaplı bir çete liderini kaçırdı. Olayın ardından Fransa'nın kuzeyinde yüzlerce polis firari mahkumu aramak için göreve çağrıldı.
İKİ GARDİYAN ÖLDÜ
Fransa'da bir cezaevi aracına maskeli ve silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu.
"Narkotik lideri" olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Muhammed Amra'nın kaçırıldığı saldırıda iki gardiyan öldürüldü.