Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti

FRANSA AŞILAMA HEDEFİNİ TUTTURDU

Bununla birlikte, Fransa'nın aşılama kampanyası da son haftalarda hızlandı. Ülkede 16 Mayıs itibariyle 20 milyon kişi en az bir dozla yaklaşık 9 milyon kişi ise tamameN aşılandı. Böylelikle hükümet, Mayıs ayı ortasına kadar ilk doz aşı ile 20 milyon insanı aşılama hedefini tutturmuş oldu.