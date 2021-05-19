Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti

ntv.com.tr - Reuters 19.05.2021 - 11:51
Fransa'da Covid-19 tedbirleri nedeniyle aylar boyunca kapalı tutulan kafe, bar restoranlar bugün itibariyla yeniden hizmet vermeye başladı. Mağazalar ve müzeler de yeniden açıldı. Açık hava restoranlarında altı kişiye kadar olan grupların birlikte yemek yemesine izin verildi.
Ayrıca, ülke çapındaki sokağa çıkma yasağı da 19:00’dan 21:00’e çekildi.
Bununla birlikte, Fransa'nın aşılama kampanyası da son haftalarda hızlandı. Ülkede 16 Mayıs itibariyle 20 milyon kişi en az bir dozla yaklaşık 9 milyon kişi ise tamameN aşılandı. Böylelikle hükümet, Mayıs ayı ortasına kadar ilk doz aşı ile 20 milyon insanı aşılama hedefini tutturmuş oldu.
Yaklaşık 7 ay süren kısıtlamaların ardından restoranların, kafelerin, mağazaların, sinemaların, tiyatroların, müzelerin ve spor salonlarının açılmasıyla, Fransızlar sokaklara akın etti.
BBC'nin Paris muhabiri Lucy Williamson, insanların sosyal hayata geri döndüğü için çok heyecanlı olduğunu belirterek, bir kadının sinemada arka arkaya üç film izlemek için işinden bir gün izin aldığını söyledi.
Öte yandan, Fransa'nın aşamalı yeniden açılışının bir parçası olarak, işletmeler için bazı kısıtlamalar devam edecek.
Barlar ve restoranlar açılacak, ancak mekanın içerisine müşterilerin oturmasına izin verilmeyecek ve normal kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazlasına hizmet veremeyecekler.