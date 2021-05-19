Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti

Avrupa’da corona virüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü ülke olan Fransa’da karantina önlemleri ve aşılama çalışmasındaki hızlanma meyvesini verdi. Bu ayın başında uyguladığı üçüncü kısıtlamaları kaldıran Fransa, Haziran ayında tüm karantina ve kısıtlama tedbirlerini kaldırmayı planladığını belirtti. Ülkedeki kademeli normalleşme politikası kapsamında, restoran ve barların açık alanları ile mağazalar ve kültürel alanlar bugün itibariyle yeniden açıldı. Özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen Fransızlar ise kafelere hücum etti, müzelerin ve sinemaların önünde kuyruklar oluşturdu.

ntv.com.tr - Reuters 19.05.2021 - 11:51

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 1

Fransa'da Covid-19 tedbirleri nedeniyle aylar  boyunca kapalı tutulan kafe, bar restoranlar bugün itibariyla yeniden hizmet vermeye başladı.  Mağazalar ve müzeler de  yeniden açıldı.  Açık hava restoranlarında  altı kişiye kadar olan grupların birlikte yemek yemesine izin verildi.

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 2

Ayrıca, ülke çapındaki sokağa çıkma yasağı da 19:00’dan 21:00’e çekildi. 

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 3

FRANSA AŞILAMA HEDEFİNİ TUTTURDU

Bununla birlikte, Fransa'nın aşılama kampanyası da son haftalarda hızlandı. Ülkede 16 Mayıs itibariyle 20 milyon kişi en az bir dozla yaklaşık 9 milyon kişi ise tamameN aşılandı. Böylelikle hükümet,  Mayıs ayı ortasına kadar ilk doz aşı ile 20 milyon insanı aşılama hedefini tutturmuş oldu.

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 4

Yaklaşık 7 ay süren kısıtlamaların ardından restoranların, kafelerin, mağazaların, sinemaların, tiyatroların, müzelerin ve spor salonlarının açılmasıyla, Fransızlar sokaklara akın etti.

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 5

SİNEMADA ARKA ARKAYA ÜÇ FİLM İZLEMEK İÇİN İŞE GİTMEDİ

BBC'nin Paris muhabiri Lucy Williamson, insanların  sosyal hayata geri döndüğü için çok heyecanlı olduğunu belirterek, bir kadının sinemada arka arkaya üç film izlemek için işinden  bir gün izin aldığını söyledi.

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 6

BELİRLİ KISITLAMALAR DEVAM EDECEK

Öte yandan, Fransa'nın aşamalı yeniden açılışının bir parçası olarak, işletmeler için bazı kısıtlamalar devam edecek. 

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 7

Barlar ve restoranlar açılacak, ancak mekanın içerisine müşterilerin oturmasına izin verilmeyecek ve normal kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazlasına hizmet veremeyecekler.

Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 8
Sinema ve  tiyatro gibi mekanlar ise yüzde 35 kapasiteye ve maksimum 800 kişiye bağlı kalacak.
Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 9
Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 10
Fransa'da kısıtlamalar gevşetildi: Halk sokaklara akın etti - 11

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