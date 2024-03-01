Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı
Fransız çiftçiler, protestonun "Fransız tarımını kurtarmayı" amaçladığını söyleyerek Paris'in ünlü Zafer Takı anıtının etrafındaki trafiği traktörler ve saman balyalarıyla kapattı. Fransız polisi yaptığı açıklamada, protestoya katılan 66 çiftçinin gözaltına alındığını söyledi.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler kısıtlayıcı çevre kuralları, Avrupa Birliği dışından gelen ucuz ithalattan kaynaklanan rekabet ve düşük gelirler nedeniyle haftalardır protesto gösterileri düzenliyor.
Çiftçiler Paris'teki Champs-Elysees caddesindeki Zafer Takı anıtın çevresine pankartlar açtılar.