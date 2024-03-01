Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı

AMAÇ FRANSA'DA TARIMI KURTARMAK

Çiftçi Axel Masson, yaklaşık 100 meslektaşının sabahtan itibaren ana kavşakta "barışçıl ve yasalara saygılı bir şekilde" toplandığını söyledi.

Çiftçi sendikası sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kırsal Koordinasyon Zafer Takı'nı sembolik ve barışçıl bir şekilde devralıyor" dedi ve bunun Fransa'daki tarımı "kurtarmak" için bir çığlık olduğunu ekledi.