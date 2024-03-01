Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı

Fransız çiftçiler, protestonun "Fransız tarımını kurtarmayı" amaçladığını söyleyerek Paris'in ünlü Zafer Takı anıtının etrafındaki trafiği traktörler ve saman balyalarıyla kapattı. Fransız polisi yaptığı açıklamada, protestoya katılan 66 çiftçinin gözaltına alındığını söyledi.

Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı - 1

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler kısıtlayıcı çevre kuralları, Avrupa Birliği dışından gelen ucuz ithalattan kaynaklanan rekabet ve düşük gelirler nedeniyle haftalardır protesto gösterileri düzenliyor.

Çiftçiler Paris'teki Champs-Elysees caddesindeki Zafer Takı anıtın çevresine pankartlar açtılar.

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Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı - 2

AMAÇ FRANSA'DA TARIMI KURTARMAK

Çiftçi Axel Masson, yaklaşık 100 meslektaşının sabahtan itibaren ana kavşakta "barışçıl ve yasalara saygılı bir şekilde" toplandığını söyledi.

Çiftçi sendikası sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kırsal Koordinasyon Zafer Takı'nı sembolik ve barışçıl bir şekilde devralıyor" dedi ve bunun Fransa'daki tarımı "kurtarmak" için bir çığlık olduğunu ekledi.

Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı - 3

"DEVLET BİZİ HİÇ DUYMADI"

Paylaşımda "finansal sıkıntı içinde olan çiftliklerimizin yüzde 45'ini kurtarmak için hızlı harekete geçilmesi gerektiği" vurgulandı.

Çiftçiler, maddi sıkıntılar nedeniyle intihara sürüklenen meslektaşlarının anısına çelenk bıraktıklarını belirterek, "Devlet bizi hiç duymadı" dedi.

Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı - 4

Fransız çiftçiler, hükümetin reform sözü vermesinin ardından daha fazla önlem almaları gerektiğini söyleyerek yolları kapatmaya, lastikleri ateşe vermeye ve süpermarketleri kuşatmaya devam etti.

Fransa'da protesto: 66 çiftçi gözaltına alındı - 5

Fransız polisi yaptığı açıklamada, protestoya katılan 66 çiftçinin gözaltına alındığını söyledi.

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