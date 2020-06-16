Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı

Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris'te olaylar çıktı.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 23:04

Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 1
Paris'te Sağlık Bakanlığının önünde toplanan eylemciler, Invalides Meydanı'na yürüdü.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 2
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 3
Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınını iyi yönetmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 4
Sarı yelekliler de gösteriye katılarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 5

EYLEMDE GERGİNLİK

Eyleme, siyah maskeli bir grubun katılmasıyla gerginlik yaşandı.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 6
Polis, çeşitli maddeler atan gruba, biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ateşe verdi.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 7
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 8
Ülkenin Lyon, Strazburg, Bordeaux gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 9
Sağlık çalışanları, 1 yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 10
Ülkede, salgında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske, test ve imkanların yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 11
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 12
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 13
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 14
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 15
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 16
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 17
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 18
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 19
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 20
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 21
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 22
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 23
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 24
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 25
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 26
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - 27

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