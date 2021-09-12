Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı

Polis gelince saldırganlar kaçtı. Olayda üç kişi yaralandı. Biri hastaneye kaldırıldı. Polisin sıktığı biber gazı rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı. Biber gazından çevredekiler de etkilendi.

Fransa'da Ağustos başından bu yana sağlık pasaportu uygulanıyor. Kafe ve restoranlar başta olmak üzere pek çok yere girişte aşı ya da test gerekiyor.