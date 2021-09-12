Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı

Fransa'nın Toulouse kentinde sağlık pasaportu uygulamasını protesto eden göstericiler bir grubun saldırısına uğradı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda üç kişi yaralandı.

NTV Haber 12.09.2021 - 09:51

Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı - 1
Protestocular pankartlarla caddede yürürken bir grupla karşılaştı. 20-25 kişilik grup, protestocular yanlarından geçerken tekmeler, yumruklar ve sopalarla saldırdı.
Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı - 2
Saldırganlardan birinin yerde yatan kadına tekme attığı görüldü. Çatışma uzun sürmedi. Çok geçmeden polis olay yerine geldi. Olaya biber gazıyla müdahale edildi.
Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı - 3
Polis gelince saldırganlar kaçtı. Olayda üç kişi yaralandı. Biri hastaneye kaldırıldı. Polisin sıktığı biber gazı rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı. Biber gazından çevredekiler de etkilendi.
Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı - 4
Fransa'da Ağustos başından bu yana sağlık pasaportu uygulanıyor. Kafe ve restoranlar başta olmak üzere pek çok yere girişte aşı ya da test gerekiyor.
Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı - 5
Sağlık çalışanlarına aşı zorunlu. Haftasonları uygulamaya karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Dünkü gösterilere ülke çapında toplam 121 bin kişi katıldı.
Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı - 6
Fransa'da sağlık protestosunda kavga çıktı - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER