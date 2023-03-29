Fransa'da sokaklar durulmuyor

Fransız basınındaki haberlere göre, resmi kaynaklar, 93 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 740 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi.

Genel İş Sendikası ise Paris'te 450 bin, Fransa genelinde 2 milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını ifade etti.