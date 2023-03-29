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Fransa'da sokaklar durulmuyor

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e yükselten düzenlemeye karşı 16 Mart'ta başlayan gösterilerin onuncusu gerçekleştirildi. Ülke genelinde yaklaşık 200 noktada düzenlenen protestolara sendikalara göre 2 milyon, resmi rakamlara göre ise 740 bin kişi katıldı. Birçok kentte polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, 201 kişinin gözaltına alındığını, 175 güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı.

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Fransa'da hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülkede 200 noktada gösteri düzenlendi.

DÜNYA HABERLERİ

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Ülke genelinde enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı sektörlerden çalışanlar, işçi sendikalarının çağrısıyla kitlesel greve gitti.

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Paris, Rennes, Toulouse kentlerinde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüyen göstericiler, bisiklet, scooter ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

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Fransız basınındaki haberlere göre, resmi kaynaklar, 93 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 740 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi.

Genel İş Sendikası ise Paris'te 450 bin, Fransa genelinde 2 milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını ifade etti.

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösterilerde 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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SENDİKALAR "MÜCADELEYE DEVAM" DEDİ

İşçi sendikaları, emeklilik reformuna karşı 6 Nisan'da ülke genelinde 11. kez kitlesel grev ve gösteri düzenleme çağrısında bulundu.

Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikaları gelecek hafta görüşmeye çağırdığını belirtti.

Ülkede, Twitter'da "#süresizgenelgrev" etiketi, Trend Topic oldu.

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EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

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Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

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Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

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Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara indi.

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