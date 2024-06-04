Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı
Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İspanyol ve Fransız çiftçiler, haksız rekabeti protesto etmek amacıyla Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların’da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya’nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.
Avrupa’da çiftçi protestoları devam ediyor. 6 ve 9 Haziran arası düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine günler kala İspanyol ve Fransız çiftçiler, AB dışından gelen haksız rekabeti protesto etti. Çiftçiler, Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların’da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya’nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.