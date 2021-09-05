Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek

Kyodo ajansının santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon firma, atık suyun salıverilmesine yönelik santralin altından okyanusa doğru tünel kuracak.

Bu kapsamda işlenmiş atık suyu yasal standartlar çerçevesinde daha da sulandırarak, radyoaktivitesini düşürmeyi planlayan TEPCO, denizi altına inşa edeceği 1 kilometrelik tünel vasıtasıyla Pasifik Okyanusuna salıverecek.