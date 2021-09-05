Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek

Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye edilmesi için okyanusun altında 1 kilometrelik tünel inşa edilecek.

Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 10:16

Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 1
Kyodo ajansının santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon firma, atık suyun salıverilmesine yönelik santralin altından okyanusa doğru tünel kuracak.
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 2
Bu kapsamda işlenmiş atık suyu yasal standartlar çerçevesinde daha da sulandırarak, radyoaktivitesini düşürmeyi planlayan TEPCO, denizi altına inşa edeceği 1 kilometrelik tünel vasıtasıyla Pasifik Okyanusuna salıverecek.
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 3
Tünel, Dai-içi santralindeki 5 numaralı reaktör yakınlarında deniz yatağındaki dip kayalar oyularak inşa edilecek ve doğu yönüne 1 kilometre boyunca uzanarak, avlanma yetkisi verilmeyen sahada, atık suyu denizle buluşturacak.
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 4
nşaat için Nükleer Düzenleme Kuruluna (NRA) yakın gelecekte resmen başvurması beklenen TEPCO, projeye ilk kazmayı gelecek yıl başında vurmayı planlıyor.
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 5
Merkezi hükümet, salıverilme sürecinin ise 2023 yılının bahar aylarından başlatılacağını açıklamıştı.
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 6

KOMŞU ÜLKELER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı.
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 7
Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 8
Fukuşima'daki radyoaktif atık su 1 kilometrelik denizaltı tüneliyle okyanusa salıverilecek - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER