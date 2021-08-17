Küresel çevre anketi: Türklere göre dünyanın sonu yaklaşıyor!

SADECE YÜZDE 25 EKONOMİK ÇIKARI ÖNDE TUTTU

Genel olarak, insanların yüzde 74'ü ise ülkelerin gayri safi yurtiçi hasıla ve kara odaklanmanın ötesine geçmesi ve bunun yerine insan ve doğanın sağlığına ve refahına daha fazla odaklanması gerektiği konusunda hemfikir.

Sonuç olarak, ankete katılanların sadece yüzde 25'i, doğaya zarar vermek anlamına gelse bile, hükümetlerin ekonomiye öncelik vermesi gerektiğini aktardı.