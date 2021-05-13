Gazze bombardıman altında: Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 83'e yükseldi

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'si çocuk 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 388'e yükseldi.

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Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 05:56

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 83'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki can kaybı sayısını 69, yaralı sayısını da 365 olarak duyurmuştu.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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