Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı

Neredeyse iç temiz su ve tuvaletin olmadığı Gazze'de sarılığa neden olan hepatit A'nın hızlıca yayılmasından endişe ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 1

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 2

"MUHTEMELEN BİNLERCE KİŞİ VAR"

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı.

Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 3

Nedeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 4

Ghebreyesus, "(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.

Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 5

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı.

Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 6

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 7
Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 8
Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 9
Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı - 10
DAHA FAZLA GÖSTER