Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı

"MUHTEMELEN BİNLERCE KİŞİ VAR"

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı.