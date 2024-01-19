Gazze için yeni felaket uyarısı: DSÖ "Binlerce kişi Hepatit A taşıyor olabilir" uyarısı yaptı
Neredeyse iç temiz su ve tuvaletin olmadığı Gazze'de sarılığa neden olan hepatit A'nın hızlıca yayılmasından endişe ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.