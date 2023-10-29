Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı
Yakıt sıkıntısının sürdüğü Gazze'de ulaşım için eşek arabaları kullanılmaya başlandı. Eşek arabaları cenaze aracı olarak da kullanılıyor.
Yakıt sıkıntısına karşı eşek arabaları çözüm oldu.
Yakıt sıkıntısına karşı eşek arabaları çözüm oldu.
Yoğun bombardıman ve abluka altındaki Gazze'de otomobilleri çalıştırmak için yeterli yakıt yok.
Araçlar caddelerden büyük ölçüde çekilirken ulaşım için eşek arabaları kullanılmaya başlandı.
Bir eşek arabası sahibi, "Dizel olmadığı için araçlar çalışmıyor. insanları düşük bir ücret karşılığı taşıyorum" dedi.
Eşek arabaları cenaze araçlarına da dönüşüyor.
Yakıt olmadığı için cenaze arabaları hizmet veremezken naaşlar zaman zaman eşek arabalarında taşınıyor.
Birleşmiş Milletler yardım ajansları da yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerini büyük ölçüde azaltmak zorunda kalmıştı.
İsrail, Hamas tarafından kullanılabileceği iddiasıyla Gazze'ye yakıt sevkiyatını izin vermiyor.