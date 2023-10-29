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Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı

Yakıt sıkıntısının sürdüğü Gazze'de ulaşım için eşek arabaları kullanılmaya başlandı. Eşek arabaları cenaze aracı olarak da kullanılıyor.

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 1

Yakıt sıkıntısına karşı eşek arabaları çözüm oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 2

Yoğun bombardıman ve abluka altındaki Gazze'de otomobilleri çalıştırmak için yeterli yakıt yok.

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 3

Araçlar caddelerden büyük ölçüde çekilirken ulaşım için eşek arabaları kullanılmaya başlandı.

Bir eşek arabası sahibi, "Dizel olmadığı için araçlar çalışmıyor. insanları düşük bir ücret karşılığı taşıyorum" dedi.

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 4

Eşek arabaları cenaze araçlarına da dönüşüyor.

Yakıt olmadığı için cenaze arabaları hizmet veremezken naaşlar zaman zaman eşek arabalarında taşınıyor.

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 5

Birleşmiş Milletler yardım ajansları da yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerini büyük ölçüde azaltmak zorunda kalmıştı.

İsrail, Hamas tarafından kullanılabileceği iddiasıyla Gazze'ye yakıt sevkiyatını izin vermiyor.

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 6
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 7
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 8
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 9
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 10
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 11
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 12
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 13
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 14
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 15
Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı - 16
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