Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 38 gündür devam ediyor. Gazze sokakları sıcak çatışmaya sahne olurken, İsrail tankları Şati Mülteci kampına girdi. İsrail ordusu, son olarak Şifa Hastanesindeki bebeklerin tahliye edileceğini açıklamıştı ancak Filistinli yetkililer hastanenin hala kuşatma altında olduğunu aktardı. Hastane çevresindeki çatışmalar sebebiyle Hamas rehine müzakerelerini de askıya aldı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenler sayısı ise 11 bin 240'a yükseldi.
Savaşın 38. gününde Gazze sokakları sıcak çatışmalara sahne oldu.