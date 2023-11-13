Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 38 gündür devam ediyor. Gazze sokakları sıcak çatışmaya sahne olurken, İsrail tankları Şati Mülteci kampına girdi. İsrail ordusu, son olarak Şifa Hastanesindeki bebeklerin tahliye edileceğini açıklamıştı ancak Filistinli yetkililer hastanenin hala kuşatma altında olduğunu aktardı. Hastane çevresindeki çatışmalar sebebiyle Hamas rehine müzakerelerini de askıya aldı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenler sayısı ise 11 bin 240'a yükseldi.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 1

Savaşın 38. gününde Gazze sokakları sıcak çatışmalara sahne oldu.

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Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 2

İsrail ordusu, askerlerinin Beyt Hanun ve Cebaliye'deki görüntülerini paylaştı.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 3

İsrail'in bombaladığı Han Yunus'ta da ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 4

Hamas son 48 saatte israil'e ait 25 araç ve toplam 160 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 5

7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise 4 bin 630'u çocuk olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi. Hastanelerle iletişim kesildiğinden, net sayı alınamadığı kaydedildi.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 6

İsrail ordusunun son 24 satte iki kez vurduğu Şifa hastanesinin acil kanadında hasar oluştu.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 7

Bölgede yoğun çatışmalar sürerken, hastanedeki 36'sı çocuk, 600 hastanın hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. Enerji yetersizliğinden bazı yenidoğanların öldüğü, prematüre 10 bebeğin de çalışmayan kuvözlerden çıkarıldığı bildirildi.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 8

İsrail ordusu, hastanedeki bebeklerin tahliye edileceğini duyurmuştu ancak Filistinli yetkililer hastane çevresindeki kuşatmanın sürdüğünü açıkladı.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 9

Amerikan Medyasına konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Rehinelerin serbest bırakılması için potansiyel bir anlaşma olabilir." ifadelerini kullandı.

Aynı saatlerde Hamas, Şifa Hastanesi'nin durumu sebebiyle rehine müzakerelerinin askıya alındığını duyurdu.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 10

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Gazze'de Nazi ideolojisiyle savaştıklarını iddia etti. BBC yayınına katılan Herzog, Gazze'de öldürülen bir Hamas üyesinin üzerinden Adolf Hitler'in "Kavgam" kitabının çıktığını söyledi.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 11

Herzog, Hitler'in kitabına çalışan Hamas üyesinin "Yahudileri nasıl öldüreceklerini" not aldığını öne sürdü.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 12

Öte yandan İsrail Lübnan sınırında da çatışmalar sürüyor. Lübnan'dan ateşlenen füzeler İsrail'in kuzey bölgelerine düştü. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu top atışıyla karşılık verdiklerini açıkladı.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 13

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın "İsrail'e karşı yeni silahlarla çatışmaya devam ettikleri" açıklamasına tehditle yanıt verdi.

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi - 14

Savaşın Lübnan'a yayılabileceğini söyleyen Gallant "Nasrallah hata yapacak olursa, Beyrut'un kaderinin Gazze'ye benzeyeceğini Lübnanlı siviller bilmeli" diye konuştu.

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