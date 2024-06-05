Gazze'de bin 500 yıl önce Hristiyanlar tarafından yapılan taş oymalar bulundu

"HACILARIN SEYAHAT ETTİĞİ GEMİ"

Arkeologlar, 15. yüzyılda Hıristiyan hacıların İsrail'e seyahat ederken Gazze'deki bir limana "ilginç" bir çizim bıraktıklarını ortaya çıkardı.

Yaklaşık bin 500 yıllık olduğu düşünülen çizimlerde, yelkeni olmayan ancak üst kısmında küçük bir bayrak dalgalanan iki direkli bir gemi tasvir ediliyor.

Gemi, Hristiyanlığın eski bir sembolü olmasına rağmen arkeologlar bunun, hacıların seyahat ettiği teknenin gerçek bir tasviri olduğuna inanıyor.