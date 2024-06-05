Gazze'de bin 500 yıl önce Hristiyanlar tarafından yapılan taş oymalar bulundu

Hristiyan hacıların İsrail'e seyahat ederken Gazze'deki bir limana bıraktığı çizimler ortaya çıkarıldı. Bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen çizimlerde küçük bir bayrak dalgalanan iki direkli bir gemi tasvir ediliyor. Uzmanlar bu geminin, hacıların seyahat ettiği teknenin gerçek bir tasviri olduğuna inanıyor.

Gazze'de bin 500 yıl önce Hristiyanlar tarafından yapılan taş oymalar bulundu - 1

"HACILARIN SEYAHAT ETTİĞİ GEMİ"

Arkeologlar, 15. yüzyılda Hıristiyan hacıların İsrail'e seyahat ederken Gazze'deki bir limana "ilginç" bir çizim bıraktıklarını ortaya çıkardı.

Yaklaşık bin 500 yıllık olduğu düşünülen çizimlerde, yelkeni olmayan ancak üst kısmında küçük bir bayrak dalgalanan iki direkli bir gemi tasvir ediliyor.

Gemi, Hristiyanlığın eski bir sembolü olmasına rağmen arkeologlar bunun, hacıların seyahat ettiği teknenin gerçek bir tasviri olduğuna inanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de bin 500 yıl önce Hristiyanlar tarafından yapılan taş oymalar bulundu - 2

ANTİK KİLİSEDE HRISTİYAN İZLERİ

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA), arkeologların 2019'dan beri kazı yaptığı antik Rahat Kilisesi'nde gravürler keşfetti.

Kutsal Topraklar'a giden Hristiyanların Kudüs'e, Beytüllahim'e ve Negav Tepeleri'ndeki diğer manastırlara giderken ilk olarak Gazze'de durdukları düşünülüyor.

Arkeologlar, çizimlerin keşfedildiği kilise alanının, Akdeniz kıyısındaki Gazze limanından Negav'ın ana şehri Beer Sheva'ya giden antik Roma yolunun bitişiğinde olduğunu bildirdi.

Hacıların İsrail'in kutsal mekanlarına ulaşmak için kullanacağı en muhtemel rotanın bu olduğu düşünülüyor.

Gazze'de bin 500 yıl önce Hristiyanlar tarafından yapılan taş oymalar bulundu - 3

Çizimlerin bulunduğu kilisenin tarihi Orta Çağ'ın başlangıcı olan Bizans dönemine kadar uzanıyor ve bu da araştırmacıların sanat eserinin o döneme ait olduğuna inanmasına neden oluyor.

Ekip, "Hacılar kiliseyi ziyaret etti ve duvarlarında gemi çizimleri şeklinde kişisel izlerini bıraktı" açıklamasında bulundu.

Gazze'de bin 500 yıl önce Hristiyanlar tarafından yapılan taş oymalar bulundu - 4

Gemi aslında eski bir Hıristiyan sembolüdür, ancak bu durumda hacıların Kutsal Topraklara seyahat ettiği gemilerin gerçek bir grafik tasviri.

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