Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde
Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah, İsrail'in kara ve hava saldırıları ile mücadele ediyor. Kara saldırısının başladığı 10 Mayıs tarihinden beri bölgede barınan 800 bini aşkın Filistinli göçe zorlandı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınma noktası olan Refah, gıda ve yakıt eksikliği nedeniyle derin bir insani krizle karşı karşıya.
REFAH'A KARA SALDIRISI
Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ta iki haftadır süren kara saldırısı Filistin topraklarına yardım ve yakıt sevkiyatının yavaş yavaş azalmasına neden olarak Gazze'deki insani krizi derinleştirdi.