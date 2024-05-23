Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde

"İNSANİ KRİZ DAHA DA DERİNLEŞİTİ"

Hamas, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenledikten sonra Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da derinleştiğini duyurdu.



Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.



Refah Sınır Kapısı'nın Filistin ve Mısır'a ait olduğuna dikkati çeken Hamas Sözcüsü, "İsrail'in Refah saldırısı, yardım ve malzeme girişini engellemesi, halkımızı bölge dışına çıkma ve tedavi olma hakkından mahrum bırakması, insani krizin derinleşmesine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.