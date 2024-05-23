Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde

Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah, İsrail'in kara ve hava saldırıları ile mücadele ediyor. Kara saldırısının başladığı 10 Mayıs tarihinden beri bölgede barınan 800 bini aşkın Filistinli göçe zorlandı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınma noktası olan Refah, gıda ve yakıt eksikliği nedeniyle derin bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 1

REFAH'A KARA SALDIRISI

Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ta iki haftadır süren kara saldırısı Filistin topraklarına yardım ve yakıt sevkiyatının yavaş yavaş azalmasına neden olarak Gazze'deki insani krizi derinleştirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 2

Dünya Gıda Programı salı günü geç saatlerde yaptığı bir açıklama ile Birleşmiş Milletler'in malzeme eksikliği ve güvensizlik nedeniyle Refah'ta gıda dağıtımını askıya aldığını duyurdu.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 3

LİMAN OPERASYONLARI DURDU

ABD tarafından finanse edilen yeni geçici limandan yapılan teslimat operasyonları da, kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin boşaltılan sevkiyatın çoğunu ele geçirmesinin ardından durduruldu.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 4

SINIR KAPISI KAPATILDI

İsrail güçleri 10 mayıs tarihinde Gazze'ye yönelik insani yardımın büyük kısmının geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Kısa bir süre sonra, yalnızca üç düzine kadar kamyon yakındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçti ve izin verilenin yalnızca dörtte biri kadar kamyon teslim edildi. 

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 5

İNSANİ YARDIM BİRİKİYOR

Devam eden çatışma, hem Kerem Şalom hem de Refah'ın fiilen engellendiği ve dayanıksız yiyecek ve ilaçların sınırın Mısır tarafında biriktiği anlamına geliyor.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 6

HASTALAR TRANSFER EDİLEMİYOR

Mısır ve İsrail arasında süren, Refah'ın yeniden açılması konusunda müzakereleribaşarısızlıkla sonuçlandı.

Bu durum, hasta ve yaralı Filistinlilerin başka yerlerde tedavi görmek üzere bölgeyi terk etmelerini de engelledi.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 7

GIDA STOKLARI TÜKENMEK ÜZERE

BM Dünya Gıda Programı (WFP) sözcüsü Abeer Etefa, Gazze'nin merkezinde gıda yardımının sınırlı dağıtımının devam ettiğini, ancak ajansın gıda stoklarının birkaç gün içinde tükenmesinin beklendiğini söyledi.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 8

"KITLIK KOŞULLARI YAYILACAK"

Etefa, "Gazze'deki insani yardım operasyonları çökmek üzere. Eğer gıda ve diğer malzemeler büyük miktarlarda gelmezse, kıtlık benzeri koşullar yayılacak" diye konuştu.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 9

BM, kıyı şeridinde 1,1 milyon insanın yani nüfusun neredeyse yarısının korkunç düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu ve bölgenin kıtlığın eşiğinde olduğunu söylüyor.

Gazze'de kıtlık kaçınılmaz mı? Yardım operasyonları çöküşün eşiğinde - 10

"İNSANİ KRİZ DAHA DA DERİNLEŞİTİ"

Hamas, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenledikten sonra Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da derinleştiğini duyurdu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin ve Mısır'a ait olduğuna dikkati çeken Hamas Sözcüsü, "İsrail'in Refah saldırısı, yardım ve malzeme girişini engellemesi, halkımızı bölge dışına çıkma ve tedavi olma hakkından mahrum bırakması, insani krizin derinleşmesine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

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