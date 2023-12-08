Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 177'ye yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinli erkeklerin çıplak bir şekilde sokakta bekletildiği görüldü. Görüntüler tepki çekti. İsrail ordusunun can kaybı ise 418'e çıktı.

Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 1

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde öldürülenlerin sayısı 930 artarak 17 bin 177'ye yükseldi.

İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Han yunus'ta bir eve yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 2

BATI ŞERİA'DA 270'DEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı’na düzenledikleri baskında 6 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.

Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 3

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Times of Israel muhabiri Emanuel Fabian'ın X hesabında paylaştığı görüntüler Gazze'de yaşananları ortaya çıkardı.

Onlarca Filistinli erkek çıplak bir şekilde sokakta bekletiliyor. Filistinlilerin başlarında İsrailli askerler bekliyor. Fabian, görüntülerdeki erkeklerin Hamas üyesi olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.

Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 4

İSRAİL ORDUSUNUN CAN KAYBI
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki yedek kuvvet askerinin öldüğü belirtildi.

Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 5

Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 91'e, savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana öldürülen asker sayısı da 418'e yükseldi.

Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 6
Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 7
Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 8
Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı - 9
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