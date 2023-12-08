Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 177'ye yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinli erkeklerin çıplak bir şekilde sokakta bekletildiği görüldü. Görüntüler tepki çekti. İsrail ordusunun can kaybı ise 418'e çıktı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde öldürülenlerin sayısı 930 artarak 17 bin 177'ye yükseldi.
İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Han yunus'ta bir eve yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.