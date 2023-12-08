Gazze'de tepki çeken görüntü: Can kaybı 17 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde öldürülenlerin sayısı 930 artarak 17 bin 177'ye yükseldi.

İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Han yunus'ta bir eve yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.