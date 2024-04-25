Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi. Bu sayı önceki gün 190 olarak açıklanmıştı. Filistin Sivil Savunma üyesi Mohammed Mughier, toplu mezarlardaki 20 cesedin "diri diri gömülmüş" olabileceğini öne sürdü.

Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir - 1

Gazze'deki sivil savunma, güneydeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısının 392'ye yükseldiğini açıkladı.

Geçen hafta, hastane arazisinde bulunan toplu mezardan, İsrail askerlerince öldürülen çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cenazesi çıkartılmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir - 2

Filistin Sivil Savunma üyesi Mohammed Mughier, toplu mezarlardaki 20 cesedin "diri diri gömülmüş" olabileceğini öne sürdü.

Mughier, Gazze'deki toplu mezarlarda bulunan 10 cesedin ellerinin bağlı olduğunu, diğerlerinin ise hala tıbbi tüplere bağlı olduğunu ve bunun da diri diri gömülmüş olabileceklerini gösterdiğini söyledi.

Mughier, “Diri diri gömüldüğünü düşündüğümüz yaklaşık 20 ceset için adli tıp incelemesine ihtiyacımız var” dedi.

Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir - 3

İsrail ordusunun Nasır hastabesine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle açılan toplu mezarlara gömdüğü öne sürülmüştü.

Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir - 4

Hamas, toplu mezarın bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle hastane bahçelerinde bulunan toplu mezarlar, işgalci siyonist ordunun işlediği suç ve vahşetin boyutunu yeniden gözler önüne serdi" demişti.

Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir - 5

İsrail ordusu ise Filistinlilerin hastanedeki toplu mezarlara gömüldüğü iddialarını reddetti.

İsrail'in iddiasına göre Nasır Hastanesi'nde gömülü bulunan cesetler rehineleri arama çalışmaları kapsamında incelendi. Askerlerin, bedenleri inceledikten sonra gömüldükleri yere geri getirdiği öne sürüldü.

Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir - 6
DAHA FAZLA GÖSTER