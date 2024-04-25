Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir
Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi. Bu sayı önceki gün 190 olarak açıklanmıştı. Filistin Sivil Savunma üyesi Mohammed Mughier, toplu mezarlardaki 20 cesedin "diri diri gömülmüş" olabileceğini öne sürdü.
Gazze'deki sivil savunma, güneydeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısının 392'ye yükseldiğini açıkladı.
Geçen hafta, hastane arazisinde bulunan toplu mezardan, İsrail askerlerince öldürülen çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cenazesi çıkartılmıştı.