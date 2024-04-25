Gazze'deki toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi: 20'si diri diri gömülmüş olabilir

Filistin Sivil Savunma üyesi Mohammed Mughier, toplu mezarlardaki 20 cesedin "diri diri gömülmüş" olabileceğini öne sürdü.

Mughier, Gazze'deki toplu mezarlarda bulunan 10 cesedin ellerinin bağlı olduğunu, diğerlerinin ise hala tıbbi tüplere bağlı olduğunu ve bunun da diri diri gömülmüş olabileceklerini gösterdiğini söyledi.



Mughier, “Diri diri gömüldüğünü düşündüğümüz yaklaşık 20 ceset için adli tıp incelemesine ihtiyacımız var” dedi.