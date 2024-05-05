Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı

Rusya Ortodoks Kilisesi, Rus liderin ve onun Ukrayna'daki savaşının sadık bir destekçisi olan Patrik Kirill tarafından yönetiliyor.

Kirill, üçüncü yılına giren Ukrayna'daki savaşı güçlü bir şekilde destekliyor.

Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgal edilmesi emrini vermesinden bu yana on binlerce kişi öldürüldü ve milyonlarca kişi evlerinden sürüldü.