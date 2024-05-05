Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskovalı ibadetçiler pazar günü düzenlenen Paskalya ayinine katıldı. Rusya Ortodoks Kilisesi, Rus liderin ve onun Ukrayna'daki savaşının sadık bir destekçisi olan Patrik Kirill tarafından yönetiliyor.

Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü düzenlenen Paskalya ayinine katıldı.

Putin koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve koyu kırmızı kravatla başkentin ana kilisesi olan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde ayine katıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile birlikte ellerinde yanan kırmızı birer mum ile ibadet etti.

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Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 2

Rusya Ortodoks Kilisesi, Rus liderin ve onun Ukrayna'daki savaşının sadık bir destekçisi olan Patrik Kirill tarafından yönetiliyor.

Kirill, üçüncü yılına giren Ukrayna'daki savaşı güçlü bir şekilde destekliyor.

Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgal edilmesi emrini vermesinden bu yana on binlerce kişi öldürüldü ve milyonlarca kişi evlerinden sürüldü.

Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 3

TASS devlet haber ajansının haberine göre, törende patrik, Rusya'nın "kutsal sınırlarının" korunması için dua ederek, Tanrı'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki "yıkıcı çekişmeyi" durduracağı umudunu dile getirdi.

Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 4

Rus Ortodoks Kilisesi de dahil olmak üzere Ortodoks Hıristiyanlar, Gregoryen takvimi yerine Jülyen takvimini takip ediyor ve bu hafta sonu Paskalya'yı kutluyor; çoğu Batılı kilise ise bayramı 31 Mart'ta kutladı.

Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 5

Ortodoks inancını dünya görüşünün merkezinde tutan Putin, büyük kilise tatillerinde her zaman ayinlere katılıyor.

Noel'de genellikle Moskova dışındaki kiliselerde daha samimi ayinlere katılır.

Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 6
Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 7
Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 8
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