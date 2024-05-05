Putin, Moskova'da Paskalya ayinine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskovalı ibadetçiler pazar günü düzenlenen Paskalya ayinine katıldı. Rusya Ortodoks Kilisesi, Rus liderin ve onun Ukrayna'daki savaşının sadık bir destekçisi olan Patrik Kirill tarafından yönetiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü düzenlenen Paskalya ayinine katıldı.
Putin koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve koyu kırmızı kravatla başkentin ana kilisesi olan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde ayine katıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile birlikte ellerinde yanan kırmızı birer mum ile ibadet etti.