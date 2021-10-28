Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor

Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle bozuldukları için net karbon kaynakları haline geldi. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi. Uzmanlar, bu ormanların gelecek nesillere bırakılabilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 09:58 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 10:20

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 1

Birleşmiş Milletler Eğitim, ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan çalışma son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 Mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi.

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 2

Bununla birlikte, UNESCO ormanları, Almanya'nın iki katı büyüklüğünde bir alana yayılıyor.

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 3

"ŞİMDİYE KADARKİ EN AYRINTILI RESİM"

Raporun yazarlarından biri olan Dr. Tales Carvalho Resende, “190 milyon ton karbon İngiltere’nin  fosil yakıtlardan kaynaklanan yıllık karbon emisyonlarının neredeyse yarısı. Artık bu ormanların iklim değişikliğini hafifletmede oynadığı hayati rolün bugüne kadarki en ayrıntılı resmine sahibiz” dedi.

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 4

Yapılan çalışma kapsamında, uydulardan elde edilen verileri saha düzeyinde izleme bilgileriyle birleştiren araştırmacılar, 2001 ve 2020 yılları arasında Mirası ormanları tarafından emilen ve yayılan karbon miktarını analiz etti.  

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 5

Araştırmada ağaçların ve bitki örtüsünün tüm bu "biyokütlesi" tarafından emilen milyarlarca ton karbonu hesaplamanın yanı sıra, bu alanların bazılarının ne kadar baskı altında olduğunu da ortaya çıkardı.

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 6

DÜNYANIN EN FAZLA KORUNAN ORMANLARINDA DURUM VAHİM

Diğer taraftan, bilim insanları çalışmada incelenen alanların dünyanın en yüksek resmi koruma düzeyine sahip olduğunu ve yakından izlendiklerini belirtti. Ancak, bu durumun yeterli olmadığı vurgulandı.

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 7

Dr. Resende, "Hala önemli sorunlarla karşı karşıyalar. Yasadışı ağaç kesimleri ve tarımsal işgal bunlardan yalnızca birkaçı. Ama aynı zamanda iklimle ilgili tehditler de bulduk, özellikle de orman yangınları."

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 8

KISIR DÖNGÜ

Son yıllarda, özellikle Sibirya, ABD ve Avustralya'daki orman yangınları on milyonlarca ton karbondioksit üretti. UNESCO’nun bunları "benzeri görülmemiş orman yangınları" olarak nitelendirdi.

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 9

Dr. Resende, "Daha fazla karbon emisyonu, daha fazla orman yangını anlamına gelir. Orman yangınları da bu emisyonu üretir. Yani bu bir kısır döngü. Acilen orman yangınlarının önüne geçmemiz gerekiyor” dedi. 

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 10

UYANDIRICI MESAJ

Öte yandan, Maria Kasırgası, 2017'de Dominika'daki Morne Trois Pitons Ulusal Parkı'ndaki orman örtüsünün tahmini olarak yüzde 20'sini yok etti.

Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor - 11

Dr. Resende, "Bu çalışma kritik bir durumu ortaya çıkardı. Dünyanın en iyi ve en çok korunan orman bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Bu nedenle, tüm ormanların karbon yutağı olarak ve elbette biyoçeşitlilik için önemli alanlar olarak kalmaya devam edebilmesini sağlamak için şimdi eyleme gerçekten ihtiyaç var” diye konuştu.

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