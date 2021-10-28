Gezegenin geleceği tehlikede: UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor

Dr. Resende, "Bu çalışma kritik bir durumu ortaya çıkardı. Dünyanın en iyi ve en çok korunan orman bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Bu nedenle, tüm ormanların karbon yutağı olarak ve elbette biyoçeşitlilik için önemli alanlar olarak kalmaya devam edebilmesini sağlamak için şimdi eyleme gerçekten ihtiyaç var” diye konuştu.