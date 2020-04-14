Gorillere 10 metre sosyal mesafe kuralı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), tarafından yayımlanan yeni kılavuzda da insanlar ile büyük maymun türleri arasında en az 10 metre mesafe olması gerektiği bildirildi. Son 14 gün içinde enfekte olan veya hasta bir kişiyle temasta olan hiç kimsenin hayvanlara yaklaşmaması istendi.