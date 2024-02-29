Düğün öncesi kutlamalar başladı: 50 binden fazla köylüye 3 günlük ziyafet

Sosyal medyada dolaşan düğün öncesi kutlama davetiyesinde, "Sevinç ve heyecan dolu kalplerle, sizi Anant ve Radhika'nın Jamnagar'daki evimizde yapılacak düğün öncesi kutlamalarına davet ediyoruz. Sevincimizi, sevgimizi ve kahkahamızı paylaşmak ve sonsuza kadar saklayacağımız anılar yaratmak için sizi de aramızda görmeye sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gösterişli düğün etkinliğine katılan misafirlerin uyması gereken sıkı bir kıyafet kuralı olduğu da görülüyor.