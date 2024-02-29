Düğün öncesi kutlamalar başladı: 50 binden fazla köylüye 3 günlük ziyafet
Hindistan'ın en zengin adamı, memleketinde yaşayan 50 binden fazla köylüyü doyurarak oğlu için cömert bir düğün öncesi ziyafeti verdi. Önümüzdeki günlerde kutlamalara dünyanın en etkili isimlerinden bazılarının katılması bekleniyor.
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin ev sahipliği yapacağı üç günlük düğün partisine teknoloji milyarderlerinin, Bollywood yıldızlarının, pop ikonlarının ve politikacıların katılması bekleniyor.
Ambani, Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre 114 milyar dolardan fazla servetiyle Asya'nın en zengin kişisi.