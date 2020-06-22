Greta Thunberg: İklim krizi corona virüs pandemisi kadar acil bir durum

17 yaşındaki ilkim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor. Bir anda güç sahibi insanların salgını durdurmak için dört elle çalıştığını gördük. Ancak, aynı durumun iklim krizi için de yaşanması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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ntv.com.tr 22.06.2020 - 15:25

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Black Lives Matter gösterilerinin toplumdaki tahammül seviyesinin aşıldığını ve insanların ırkçılığa karşı daha fazla tepkisiz kalmayacağını gösterdiğini söyledi.

"HALININ ALTINA DAHA FAZLA SÜPÜREMEYİZ" BBC’ye konuşan Thunberg, “Öyle görünüyor ki, dünyada bir kırılma noktası yaşanıyor ve insanlar artık bazı şeylerin üstünün örtülemeyeceğini anladılar. Yapılan adaletsizlikleri daha fazla halının altına süpüremeyeceğimizi gördük. İnsanlar artık eylemlerinin dünyada bir karşılığı olduğunu biliyor ve kendi seslerinin gücünü kullanıyor” dedi.







17 yaşındaki aktivist, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin, insanların karantina altına alınmasını sağlayarak doğanın iyleşmesine izin verdiği için kendisine umut verdiğini söyledi. Bununla birlikte, iklim krizinin de pandemi kadar acil bir durum olduğunu vurguladı.

"BİLİMİN TOPLUMDAKİ ROLÜ DEĞİŞTİ" “Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor. Bir anda güç sahibi insanların salgını durdurmak için dört elle çalıştığını gördük. Ancak, aynı durumun iklim krizi için de yaşanması gerekiyor” diyen Thunberg , “İkilim aktivistleri olarak eylemlerimizin ana amacı her zaman bilime ve araştırmacılara kulak verilmesi oldu. Pandemiyle birlikte bu durum büyük ölçüde gerçekleşti. Corona virüs kriziyle bilimin toplumumuzdaki rolü değişti” dedi.

"İKLİM KRİZİ GÜNÜMÜZ EKONOMİK VE POLİTİK ALTYAPISIYLA ÇÖZÜLEMEZ" Bununla birlikte geçtiğimiz yıl okulu bırakma kararı alan ve derslerine evden devam eden genç aktivist, “İklimsel ve ekolojik kriz günümüzün politik ve ekonomik altyapısıyla çözülemez. Bu benim fikrim değil, gerçek olan bu” açıklamasını yaptı. Thunberg, Mart ayından bu yana kendisini karantina altında tutuyor.