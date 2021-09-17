Guinness duyurdu: 9 buçuk saatlik dünya rekoru

ntv.com.tr 17.09.2021 - 14:45
28 yaşındaki Avustralyalı fitness sporcusu Daniel Scali, 9 saat 30 dakika 1 saniye boyunca plank pozisyonunda durarak Guinness dünya rekorunu kırdı.
12 yaşından bu yana sol kolundaki kompleks bölgesel ağrı sendromu hastalığı ile ilgili tedavi gören Scali, gizli hastalıklara dikkat çekmek için bu rekor denemesini yaptığını söyledi.
Scali'nin, uzun saatler süren rekor denemesi sırasında epey zorlandığı dikkat çekerken, çektiği acının sonunda elde ettiği başarıya değdiği için mutlu olduğunu anlattı.
Aynı pozisyonda saatler boyunca kıpırdamadan durduğu sırada kolundaki ağrının boynuna ilerlediğini anlatan Scali, dikkatini toplamasına yardımcı olması için meditasyon yaptığını belirtti.
İlk plank hareketini Kasım ayında yapan Daniel, 12 yaşında trambolinden düşüp sol kolunu kırdığında kompleks bölgesel ağrı sendromuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.
Kırılan kolu iyileşen Scali, vücudunda aralıklarla artan yoğun bir acı hissetmeye devam ettiğini vurguladı.
Vücudun yaralanan bölgesine yanlış mesaj iletmesi sonucu oluşan kompleks bölgesel ağrı sendromu, gerçekte olandan daha fazla acı hissedilmesine sebep oluyor.