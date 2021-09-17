Guinness duyurdu: 9 buçuk saatlik dünya rekoru

28 yaşındaki Avustralyalı fitness sporcusu Daniel Scali, 9 saat 30 dakika 1 saniye boyunca plank pozisyonunda durarak Guinness dünya rekorunu kırdı.

12 yaşından bu yana sol kolundaki kompleks bölgesel ağrı sendromu hastalığı ile ilgili tedavi gören Scali, gizli hastalıklara dikkat çekmek için bu rekor denemesini yaptığını söyledi.