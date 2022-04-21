Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği

Gün içerisinde birkaç kısa yürüyüşe daha çıkan Chihuahua cinsi köpek ile ilgili son olarak Shore, “Küçük oğlumun böyle bir dönüm noktasına ulaştığı düşüncesi harika, heyecanlandım" dedi.

Guinness'e göre, kayıtlara geçen en yaşlı köpek ise 29 yıl 5 ay yaşayan Avustralya sığır çobanı köpeğiydi.