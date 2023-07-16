Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü

Güney Kore'de birçok kent şiddetli yağışların etkisinde bulunuyor. Yağışlara bağlı sel ve toprak kaymalarında en az 35 kişi hayatını kaybederken, afette kaybolan 10'u aşkın kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 1

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı, kurtarma ekiplerinin Osong kentinin merkezindeki bir yeraltı tünelinde mahsur kalan bir otobüsten altı ceset daha çıkarmasıyla 35'e yükseldi. 10'dan fala kişi ise kayboldu. 

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Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 2

Osong'daki alt geçitte meydana gelen selde otobüste bulunan ölü sayısı ise 7'ye yükseldi. Çok sayıda kişinin tünelde mahsur kaldığına inanıldığı için bu sayının daha da artması bekleniyor.

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 3

Bununla birilikte aşırı yağışlar nedeniyle, en fazla ölümün yaşandığı güneydoğu eyaleti Kuzey Gyeongsang'da toprak kayması ve ev çökmeleri nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de kayboldu. 

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 4

Yetkililer,, Busan'da bir kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi.  Son sağanak yağışlar sonucunda ülke genelinde 13 kişi de yaralandı.

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 5

YOLLAR KAPANDI

Şimdiye kadar 13 il ve ilçede 7 binden fazla kişi tahliye edildi. Şiddetli yağışlar, ayrıca 216 yolun da kapanmasına neden oldu.

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 6

KTX hızlı trenleri bazı bölümlerde yeniden çalışmaya başlasa da tüm tren operasyonları askıya alındı. Diğer taraftan, ülke genelindeki heyelan uyarıları da en yüksek seviyeye yükseldi. 

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 7

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, hükümetin kayıp insanları kurtarmak için "derhal" çaba göstereceği sözünü verdi.

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 8

Komşu Japonya'da ise yerel yetkililer hafta sonu kuzeydoğu Akita Eyaletini vuran şiddetli yağmur nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 9
Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 10
Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 11
Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 12
Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 13
Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 14
Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü - 15
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