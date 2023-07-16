Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü
Güney Kore'de birçok kent şiddetli yağışların etkisinde bulunuyor. Yağışlara bağlı sel ve toprak kaymalarında en az 35 kişi hayatını kaybederken, afette kaybolan 10'u aşkın kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı, kurtarma ekiplerinin Osong kentinin merkezindeki bir yeraltı tünelinde mahsur kalan bir otobüsten altı ceset daha çıkarmasıyla 35'e yükseldi. 10'dan fala kişi ise kayboldu.