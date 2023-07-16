Güney Kore'de sel felaketi: 35 ölü

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı, kurtarma ekiplerinin Osong kentinin merkezindeki bir yeraltı tünelinde mahsur kalan bir otobüsten altı ceset daha çıkarmasıyla 35'e yükseldi. 10'dan fala kişi ise kayboldu.