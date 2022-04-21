Hansa Birliği'ne ait 700 yıllık savaş gemisi ortaya çıkarıldı: Tarihin bilinmeyenleri gün yüzüne çıkıyor

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 16:34 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 16:36
13. yüzyıldan kalma bir Hansa dişlisi olduğu düşünülen 25 metre uzunluğundaki bir gemi, Estonya'nın başkenti Talinn'de inşaat çalışmaları sırasında bulundu. Arkeologlar, söz konusu geminin, Hansa Birliği Altın çağını yaşarken, birliğin üyelerinin çıkarlarını korumak için savaşlarda kullanıldığını aktardı.
Bununla birlikte, geminin benzerlerinden günümüze kalanlar oldukça nadir. Bu tür gemilerin en ünlü örneği 1962'de Almanya'da keşfedilen Bremen Dişlisi. Ancak, arkeolog Mihkel Tammet, yeni keşfedilen enkazın Bremen Dişlisi’nden bile daha iyi durumda olduğunu söyledi.
Tammet, ”Gemi 24 metre uzunluğunda ve dokuz metre genişliğinde. Levhalar, geminin altından üç metre yükseliğe kadar sağlam kalmış. Büyük meşe kütükleri ve kalaslar kullanılarak inşa edilen gemi, hayvan kılı ve katranla kapatılmış. Ayrıca, üst üste binen kalaslara sahip. Bu nedenle çok iyi korunmuş. Bunların yanı sıra gemde paketleme için kullanılan yün malzeme, bazı aletler ve ortaçağdan kalma deri ayakkabı parçaları bulduk. Kazılar devam ediyor ve daha fazlasını bulmayı umuyoruz” diye konuştu.
Diğer taraftan, gemi üzerinde yapılan bir dendrokronoloji testi, enkazı Bremen Dişlisi’nden (1298) 82 yıl daha eskİ olarak tarihlendirdi.
Gemi, Tallinn limanının yakınında, artık var olmayan bir su yolu olan Härjapea Nehri'nin eski ağzına yakın bir yerde, yerin 1,5 metre altında bulundu.
2008'de 50 metre uzaklıkta başka bir tarihi enkaz bulunmuştu, bu nedenle yeni bir ofis binasının inşaatı başladığında, daha fazla keşif olması durumunda Tammet'i denetlemesi istendi. Bütün bölgenin bir zamanlar sular altında olduğunu açıkladı.
Tammet, “18. yüzyılda bu bölge hala denizin altındaydı. '800 yıl önce burası neredeyse 2 metre derinliğinde bir su ile kaplıydı. Muhtemelen daha sığ su altı kum sırtları vardı ve haritalanması zordu çünkü bunlar buz sürüklenmeleri ve fırtınalar nedeniyle şekillerini ve yerlerini değiştirdiler.Gemimiz tortuların altındaki bu sırtlardan birinde bulundu. Härjapea nehri ağzına yakın bir yerde battı” dedi.
Hansa Birliği, başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki tüccarlar arasındaki iş birliğini gliştirmek için 1356'da kurdu. En parlak döneminde yaklaşık 200 deniz ve iç şehirden oluşan bir şehir ahdi haline geldi. Bu şehirler günümüzde yedi Avrupa ülkesinden oluşan bir bölgede bulunuyordu: Batıda Hollanda Zuiderzee'den doğuda Baltık Estonya'ya,kuzeyde İsveç Visby / Gotland'dan Köln-Erfurt-Breslau-Krakau hattına kadar geniş bir alanı kapsıyordu.
En parlak döneminde, Hansa Birliği o kadar güçlüydü ki, ekonomik çıkarlarını korumak için krallıklara ve beyliklere ekonomik ablukalar uyguladı ve istisnai durumlarda savaşlar bile başlattı.
13. yüzyıldan 15. yüzyılın ortalarına kadar, Hansa Birliği, Batı'nın hammadde ve gıda kaynaklarını Doğu'dan karşılayarak, Avrupa'nın kuzey-doğu ve kuzey-batı arasındaki mal akışına büyük ölçüde egemen oldu.
Doğudan getirilen mallar arasında kürkler, balmumu, tahıl, balık, keten, kenevir, zift, katran ve patates gibi ahşap ve kereste ürünleri bulunuyordu. Buna karşılık, Hansa tüccarları Doğulu ülkelere Batı ve Güney'in kumaş, metal eşya, özellikle silah ve baharat gibi endüstriyel bitmiş ürünlerini götürdü.