Hansa Birliği'ne ait 700 yıllık savaş gemisi ortaya çıkarıldı: Tarihin bilinmeyenleri gün yüzüne çıkıyor

2008'de 50 metre uzaklıkta başka bir tarihi enkaz bulunmuştu, bu nedenle yeni bir ofis binasının inşaatı başladığında, daha fazla keşif olması durumunda Tammet'i denetlemesi istendi. Bütün bölgenin bir zamanlar sular altında olduğunu açıkladı.





Tammet, “18. yüzyılda bu bölge hala denizin altındaydı. '800 yıl önce burası neredeyse 2 metre derinliğinde bir su ile kaplıydı. Muhtemelen daha sığ su altı kum sırtları vardı ve haritalanması zordu çünkü bunlar buz sürüklenmeleri ve fırtınalar nedeniyle şekillerini ve yerlerini değiştirdiler.Gemimiz tortuların altındaki bu sırtlardan birinde bulundu. Härjapea nehri ağzına yakın bir yerde battı” dedi.