Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı?

Pop yıldızı Britney Spears'ın hayranları, son zamanlarda geçirdiği vasilik davaları nedeniyle şarkıcının akıl sağlığı hakkında endişeli. Fanlara göre şarkıcının yerinde duramamasının nedeni az bilinen bir psikolojik bozukluk.

Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı? - 1

SABİT DURMASINA ENGEL HASTALIK

Britney Spears'ın psikolojik sağlığı üzerine tartışmalar sosyal medya hesaplarında paylaştığı dans videoları ile başladı. Bu videolarda çok az kıyafet giymesi ve riskli dans hareketleri yapması çok konuşuldu.

Şu sıralar ortaya atılan bir iddia, Spears'ın sahip olan hastaların sabit durabilmesine engel olan bir rahatsızlıktan muzdarip olabileceği yönünde.

N-LIFE HABERLERİ

Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı? - 2

Sağlık savunuculuğu grubu Akathisia Eğitim ve Araştırma İttifakı, sosyal medyada paylaştıkları bir videoda, şarkıcının hiçbir zaman hareketsiz kalamamasının nedeninin "ilaca bağlı akatizi" olabileceğini söyledi.

Akatizi, psikolojik tetiklenmeler ile oluşan sürekli hareket etme hastalığı. Aşırı yorgunluk ve rahatsızlık hissi veren hastalık o kadar rahatsız edici olabiliyor, bu da intihara sürükleyebiliyor.

Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı? - 3

BIÇAKLI DANS VİDEOSU

2020 yılında bir akıl sağlığı tesisine zorla yatırılmasının ardından Britney Spears, hayranlarını alarma geçiren yeni tavırlar takındı.

O dönemdeki Instagram paylaşımlarında Spears'ın kameraya karşı kıpırdanarak konuştuğu, ağırlığını bir ayağından diğerine aktardığı ve ileri geri sallandığı görülüyor.

Son paylaşımlarında yıldızın dekor bıçaklarıyla hareketli bir şekilde dans ettiği ve kendi etrafında döndüğü görülebiliyor.

Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı? - 4

Akathisia Alliance, davranışlarının olası nedeninin, 2020 yılında yatırıldığı akıl sağlığı tesisinde almak zorunda kaldığı çok güçlü ilaçlar olduğunu savundu.


Kendisine bipolar gibi duygu durum bozukluklarını tedavi etmekte kullanılan güçlü bir ilaç olan lityum verildiği biliniyor. Ünlü yıldız ilacın kendisini normal konuşmalarını sürdüremeyecek kadar sarhoş hissettirdiğini belirtti.

Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı? - 5

ANTİDEPRESAN YOKSUNLUĞU SEBEP OLABİLİR

Yapılan araştırmaların sonucunda, Spears'ın akatizi geçirmesinin sebebi bıraktığı yüksek dozdaki güçlü ilaçlara duyduğu yoksunluk olabilir.

Sosyal medyadaki takipçilerinden biri videosunun altında, "Muhtemelen ilaçlarını fazla hızlı bıraktı. Ben de bu sebepten akatizi geçirmiştim" yazdı.

Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı? - 6

SEMPTOMLARI: YORGUNLUK VE GERGİNLİK

Bu hastalık klinik ortamlarda test ve deneyler sonucu teşhis edilemiyor.

Bunun yerine uzmanlar hasta üzerinde gözlemler yaparak tanı koymayı tercih ediyor. Belirleyici semptomlardan bazıları yorgunluk, gerginlik ve rahatsızlık hissi. 

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