Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı?
Pop yıldızı Britney Spears'ın hayranları, son zamanlarda geçirdiği vasilik davaları nedeniyle şarkıcının akıl sağlığı hakkında endişeli. Fanlara göre şarkıcının yerinde duramamasının nedeni az bilinen bir psikolojik bozukluk.
SABİT DURMASINA ENGEL HASTALIK
Britney Spears'ın psikolojik sağlığı üzerine tartışmalar sosyal medya hesaplarında paylaştığı dans videoları ile başladı. Bu videolarda çok az kıyafet giymesi ve riskli dans hareketleri yapması çok konuşuldu.
Şu sıralar ortaya atılan bir iddia, Spears'ın sahip olan hastaların sabit durabilmesine engel olan bir rahatsızlıktan muzdarip olabileceği yönünde.