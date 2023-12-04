Hareketsiz kalamıyor! Britney Spears'ın tuhaf dans videolarının sebebi hastalık mı?

SABİT DURMASINA ENGEL HASTALIK

Britney Spears'ın psikolojik sağlığı üzerine tartışmalar sosyal medya hesaplarında paylaştığı dans videoları ile başladı. Bu videolarda çok az kıyafet giymesi ve riskli dans hareketleri yapması çok konuşuldu.



Şu sıralar ortaya atılan bir iddia, Spears'ın sahip olan hastaların sabit durabilmesine engel olan bir rahatsızlıktan muzdarip olabileceği yönünde.