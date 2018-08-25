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Hawaii'yi tropik fırtına vurdu

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ABD'nin Hawaii adasını tropik fırtına vurdu. Hızı saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgar ve aşırı yağış büyük hasara yol açtı.

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    Yollar kapandı, nehirler taştı, kasabalar su altında kaldı.
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    ABD'nın Hawaii adasını vuran Lane tropik fırtınası büyük hasara yol açtı.
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    Fırtına, saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgarların yanı sıra aşırı yağış getirdi.
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    Toprak kaymaları sebebiyle bölgedeki bazı yollar ulaşıma kapandı.
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    Yetkililer 2 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
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    43 bin nüfuslu Hilo kasabasının büyük bölümünu su bastı.
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    Sert rüzgar sebebiyle elektrik hatlarında yangın çıktı. Alevler uzun süre söndürülemedi.
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    Uzmanlar rüzgarın hız kaybettiği ancak su baskını riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.
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    Tehlikeye rağmen, sahillere akın eden turistlerse dalgalı deniz manzarasının keyfini çıkarttı.
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