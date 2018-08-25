Hawaii'yi tropik fırtına vurdu
NTV Haber
ABD'nin Hawaii adasını tropik fırtına vurdu. Hızı saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgar ve aşırı yağış büyük hasara yol açtı.
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1Yollar kapandı, nehirler taştı, kasabalar su altında kaldı.
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2ABD'nın Hawaii adasını vuran Lane tropik fırtınası büyük hasara yol açtı.
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3Fırtına, saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgarların yanı sıra aşırı yağış getirdi.
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4Toprak kaymaları sebebiyle bölgedeki bazı yollar ulaşıma kapandı.
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5Yetkililer 2 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
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643 bin nüfuslu Hilo kasabasının büyük bölümünu su bastı.
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7Sert rüzgar sebebiyle elektrik hatlarında yangın çıktı. Alevler uzun süre söndürülemedi.
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8Uzmanlar rüzgarın hız kaybettiği ancak su baskını riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.
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9Tehlikeye rağmen, sahillere akın eden turistlerse dalgalı deniz manzarasının keyfini çıkarttı.