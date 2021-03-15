Her konuda tahmin yapan Elon Musk’ın Covid-19 tahminleri tutmadı

ntv.com.tr 15.03.2021 - 11:41
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesi. Borsadaki hisse senetlerinden kripto paralara, Covid-19’dan kendi şirketinin uzaya göndereceği araca kadar birçok konuda hemen hemen her gün yorumda bulunan Elon Musk, salgının ilk başladığı aylardan bu yana Covid-19’a karşı bir görüş bildiriyor.
İlk başlarda kişilerin Covid-19’dan dolayı yaşadığı paniği ‘aptalca’ bulan Musk, daha sonra vakaların sıfırlanacağını iddia etti. Sıfırlanacağını tahmin ettiği dönemde vaka sayıları 20 bin barajını aştı.
2020 Mart’tan Eylül’e kadar Covid-19 hakkında herhangi bir görüş bildirmeyen Musk, o dönemde Kaliforniya’daki Tesla fabrikası ile ilgili tweetlerinde, önce ilçeye dava açacağını söylemiş, daha sonra ise vazgeçmişti.
Daha sonra artan vaka ve can kayıpları sonrası vaka sayısı tahminlerinde bulunmayan Musk’ın hedefinde bu sefer de Covid-19 aşıları vardı. İlk olarak Covid-19 aşısı almayacağını belirten Musk, daha sonra da aşının ikinci dozunun gelen eleştirilere bakılarak güvenli olup olmadığına emin olamadığını belirten açıklamalarda bulundu.
6 Mart 2020: Musk, dünya çapında Covid-19 vakaları 100 bini ve can kaybı 3 bini aştığında, "Corona virüs paniği aptalca" diye tweet attı.
20 Mart 2020: Amerika Birleşik Devletleri bir günde 2 binin biraz altında yeni corona virüs vakası bildirdi, ancak Musk ülkenin Nisan ayı sonuna kadar “sıfır yeni vaka”ya doğru gideceğini tahmin ettiğini söyledi. (Musk’ın dediği tarihte vaka sayısı 20 bini aştı)
20 Mart 2020: Elon Musk, çocukların virüse kapılıp hastalanabileceği araştırmalarına rağmen, “çocukların corona virüse karşı bağışıklığı olduğu” iddiasında bulundu.
9 Mayıs 2020: Kaliforniya’nın Alameda İlçesindeki yerel kuralların Tesla'yı montaj hattını kapatmaya zorlaması sonrasında Musk, ilçeyi dava edeceğini söyledi. (Tesla o gün federal bir dava açtı, ancak şirket kendi isteğiyle davayı iki haftadan kısa bir süre sonra vazgeçti)
11 Mayıs 2020: Musk, Tesla’nın Alameda’daki montaj hattının derhal yeniden açılacağını, California Valisi Gavin Newsom'u şaşırtacağını söyledi. Musk, "Biri tutuklanacaksa, onun sadece ben olmasını istiyorum" diye tweet attı.
28 Eylül 2020: Musk, New York Times'ın Kara Swisher ekine verdiği demeçte, piyasaya çıktığında Covid-19 aşısı almayacağını söyledi. Kendisinin ve çocuklarının risk altında olmadığını savunan Musk, (dünya çapında 2,6 milyondan fazla insanı öldüren) virüsün düşük bir ölüm oranına sahip olduğunu iddia etti.
12 Mart 2021: Musk, “epeyce olumsuz tepkilere” atıfta bulunarak Covid-19 aşısının ikinci dozunun güvenli olup olmadığını sorguladı.