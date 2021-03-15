Her konuda tahmin yapan Elon Musk’ın Covid-19 tahminleri tutmadı

SALGININ İLK GÜNÜNDEN BU YANA KARŞI TWEET ATIYOR

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesi. Borsadaki hisse senetlerinden kripto paralara, Covid-19’dan kendi şirketinin uzaya göndereceği araca kadar birçok konuda hemen hemen her gün yorumda bulunan Elon Musk, salgının ilk başladığı aylardan bu yana Covid-19’a karşı bir görüş bildiriyor.

İlk başlarda kişilerin Covid-19’dan dolayı yaşadığı paniği ‘aptalca’ bulan Musk, daha sonra vakaların sıfırlanacağını iddia etti. Sıfırlanacağını tahmin ettiği dönemde vaka sayıları 20 bin barajını aştı.